El mensaje de Matías Almeyda tras el empate en Mestalla: "Teníamos los tres puntos"

Matías Almeyda, técnico del Sevilla Fútbol Club, analizó el empate ante el Valencia en Mestalla tras dejarse dos puntos en el descuento. En un centro de Oso que Tárrega introdujo en su portería llegaría el tanto de los nervionenses, que encajaron el 1-1 en una de las últimas acciones después de que Alexis fuera demasiado laxo en área por miedo a hacer penalti. Hugo Duro recibió de Ugrinic y disparó de primeras.

Al término del encuentro, el entrenador argentino habló en la flash de Movistar+ ofreciendo su visión del partido.

"Se nos escaparon tres puntos": Creo que saco un montón de cosas más positivas que en el final. Cambiamos un sistema, funcionó, y es verdad que estos chicos lo dejaron todo, entonces agradezco esa entrega, la interpretación, y nos faltó un poquito, pero bueno, el rival también juega, es fútbol, y se nos escaparon tres puntos. Pero bueno, este es el camino. Hemos recuperado muchas cosas que para mí habían faltado en otros partidos, y hoy lo mantuvimos bastante".

Contento por el debut de Oso en Primera División: "Hay muchos que me han gustado, hay momentos que me han gustado, y yo miro el funcionamiento en función del futuro. Es verdad que hoy queríamos, estaban los tres puntos, pero bueno, si antes del partido nos decían esto, por ahí también estábamos contentos, pero nosotros tenemos que sumar, esta es la realidad nuestra".

Rendimiento de Gudelj: "Sí, contento. Ubicación, hace tres días jugó, lo entregan todos, entonces me quedo con estas ganas, con esta entrega, con este compromiso. Y estos jugadores están teniendo compromiso, a veces sale bien y a veces no tanto.

Recuperar efectivos ante el Oviedo: "A todos lo que más podamos, tenemos que recuperar, porque de repente hoy estamos, aparte de este sistema que utilizamos hoy, teníamos muy pocos cambios ofensivos, entonces no nos podíamos jugar todo desde un momento, porque después nos quedaban cambios ofensivos.

Almeyda explica la tarjeta amarilla que vio en el primer tiempo

No entiende la amarilla: "Yo hablo con respeto, y me gusta ser respetado. Solo le pregunté a la asistente por qué amonestaban a Peque, y no me supo responder, me dijo que le estaba faltando el respeto. Tengo tres hijas mujeres, una mujer, madre, no falto respeto a las mujeres. Entonces, me gusta que me contesten bien, y por eso fui amonestado. Entonces, después intenté que me diera una explicación el árbitro, y me dijo nada".