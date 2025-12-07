Las notas de los jugadores del Sevilla ante el Valencia en Mestalla

El Sevilla Fútbol Club se dejó dos puntos muy valiosos ante el Valencia Club de Fútbol en Mestalla. Lo hizo en el minuto 92', ya en el descuento, cuando Hugo Duro halló un hueco en el área para disparar ante Gudelj y Castrín y perforar la red de Vlachodimos, todo ello tras conseguir adelantarse con el gol en propia de Tárrega tras un buen centro de Oso.

Las notas de los jugadores del Sevilla FC

(4) Matías Almeyda: entendió que el equipo necesitaba ser estrecho, cerrar el centro y aglutinar a muchos jugadores por dentro con Gudelj como líbero ayudando a Azpilicueta y Castrín en defensa. Ese planteamiento de partida, bien ejecutado, lo echó por tierra con los tres cambios en los últimos diez minutos. Además, están los errores individuales que él no puede controlar. Debe mejorar en su lectura durante los partidos.

Titulares

(5) Odysseas Vlachodimos: en el 83' hizo su primera intervención recogiendo un cabezazo manso de Beltrán y la segunda justo después a Ramazani. No tiene culpa en el gol.

(3) José Ángel Carmona: la impulsividad a la hora de saltar lo hace dejar al descubierto el carril derecho. Desconectado y regalando balones al Valencia. Se jugó el penalti con Hugo Duro y en la última acción del partido cometió una falta sin sentido.

(5) César Azpilicueta: no salió de zona y cubrió los despistes de Carmona en defensa. Le aporta tranquilidad y seguridad a una defensa con un nivel bajo.

(6) Nemanja Gudelj: aguantó bien en el 8' ante Danjuma. Expeditivo en los cortes y liderando al equipo actuando como líbero por momentos. No fue capaz de taponar el disparo de Hugo Duro en el descuento.

(6) Andrés Castrín: sin errores, concentrado y demostrando que aprovecha, y bien, cada oportunidad que le da Almeyda. Lo que funciona no se debe tocar, veremos qué ocurre contra el Oviedo.

(7) Oso: formado como extremo, fue el más incisivo en ataque, dándole amplitud al Sevilla en construcción. De su zurda salió el 0-1 con un centro tenso que introdujo en propia César Tárrega. Muy buen estreno en Primera División.

(5) Batista Mendy: comete errores en salida fruto de la falta de templanza que tiene a veces a la hora, pero es el primero en ir a la resta.

(5) Lucien Agoumé: es lento y por momentos desespera en las acciones. Hay poco rastro de ese Agoumé de inicio de temporada que era vital en el plan de Almeyda. Tiene que recuperar ese nivel.

(4) Djibril Sow: otro encuentro más en el que desaparece por completo. Lo único que hizo bien fue el pase a Oso acelerando el ataque del 0-1.

(5) Peque Fernández: errático. Le robaron varios balones en construcción por demorarse a la hora de jugarlos. En ataque tuvo muy pocos socios con los que combinar y terminó muy cansado. La amarilla le acarrea suspensión y no jugará ante el Oviedo.

(1) Akor Adams: una máquina de fallar goles y de caer en fuera de juego. Nunca está en su sitio. Su resolución en los contragolpes, cuestionable cuanto menos.

Akor Adams celebra el gol en propia de Tárrega en el Valencia-Sevilla en Mestalla. / Iván Terron / AFP7 / Europa Press

Suplentes

(4) Joan Jordán: entró en el 80' a un partido en el que la idea era salir a la contra y no tener el balón. No pudo aportar en construcción y tampoco ayudó en la resta.

(4) Alexis Sánchez: en Almendralejo estuvo horrible y en Mestalla es quien no despeja en el 92' en el gol del Valencia.

(4) Alfon González: con Oso la situación del Sevilla en defensa en el carril izquierdo estaba bajo control. Con Alfon en el campo el Valencia encontró un espacio más para llegar. Entró para darle gasolina al equipo y no aportó casi nada.