PREVIA DEL VALENCIA - SEVILLA
Un Sevilla al límite visita Mestalla con la obligación de reaccionar
Almeyda encara el duelo ante el Valencia con ocho bajas y la necesidad urgente de cortar la sangría liguera
Sevilla FC y Valencia CF se miden este domingo a las 16.15 horas en Mestalla en un duelo directo marcado por la presión clasificatoria. Ambos buscan oxígeno para alejarse de la zona de descenso, pero el Sevilla llega más exigido que nunca, con una dinámica negativa en LaLiga y una enfermería desbordada que condiciona todos los planes de Matías Almeyda.
El Sevilla, obligado a frenar la caída
El equipo nervionense atraviesa su peor momento del curso en la competición doméstica. Los de Almeyda solo han ganado uno de los últimos seis partidos, cayendo en los cinco restantes, una racha que ha disparado todas las alarmas. Las derrotas ante Espanyol (2-1) y en el derbi ante el Betis (0-2) han dejado heridas deportivas y disciplinarias, incluida la sanción de cierre parcial del Sánchez-Pizjuán para próximos compromisos.
Ahora, Mestalla se presenta como una oportunidad —y casi una obligación— para evitar la tercera derrota consecutiva y recuperar algo de estabilidad antes del parón navideño.
Una enfermería repleta y un once condicionado
El principal desafío de Almeyda no está solo en lo emocional, sino en lo estrictamente deportivo. El Sevilla viaja a Valencia con hasta ocho ausencias, siete por lesión y una por sanción, un escenario límite que ha obligado al técnico a tirar del filial. estas son las bajas sevillistas:
- Nianzou, Marcao, Suazo, Rubén Vargas y Januzaj, fuera por diversas lesiones.
- Juanlu Sánchez, última incorporación a la lista tras caer en Copa.
- Kike Salas, con una sobrecarga en el pubis, tampoco llega.
- Isaac Romero, sancionado tras su expulsión en el derbi.
En este contexto, Almeyda ha confeccionado una convocatoria de 21 futbolistas, con cinco jugadores del filial para completar la lista. La defensa, especialmente mermada, obligará a buscar soluciones de urgencia en Mestalla.
Un rival también necesitado, pero en línea ascendente
Aunque el foco sevillista está en su propio estado, el Valencia tampoco vive una situación cómoda. Los de Carlos Corberán, con 14 puntos, solo están dos por encima del descenso, pero llegan reforzados tras tres jornadas sin perder. El ambiente en Mestalla, consciente del valor del duelo, promete ser de máxima exigencia.
Oportunidad y riesgo para un Sevilla al límite
Mestalla puede ser un punto de inflexión:
- Ganar permitiría al Sevilla tomar aire y reducir tensión.
- Perder, sin embargo, podría dejar al equipo peligrosamente cerca del abismo y aumentar aún más la presión sobre Almeyda.
Con tantos condicionantes y una plantilla corta por las lesiones, el Sevilla afronta el choque con la necesidad de competir con carácter, orden y eficacia, elementos que no siempre ha mostrado en las últimas semanas.
