El Sevilla ya conoce a su rival en los dieciseisavos de Copa del Rey

El Sevilla FC ya conoce su nuevo rival al que se enfrentará en los diecisavos de final de la Copa del Rey. En la mañana de este martes se ha celebrado el sorteo a partir de las 13.00 horas en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid), con la presencia de 32 equipos, entre ellos 17 de LaLiga EA Sports, ya con el FC Barcelona, el Real Madrid, el Atlético de Madrid y el Athletic Club que se suman a la competición.

Con cinco títulos de Copa del Rey en sus vitrinas, el Sevilla es el séptimo club español con más trofeos en este torneo. Su última conquista se remonta a la temporada 2009-2010, cuando derrotó precisamente al Atlético de Madrid en la final.

Deportivo Alavés, rival del Sevilla en la Copa del Rey en dieciseisavos de final

Tras vencer al CD Toledo y al Extremadura por una victoria ajustada, el conjunto blanquirrojo ha conocido su rival en los dieciseisavos de final. Los de Almeyda vienen de sumar una racha complicada en la Liga tras perder ante el eterno rival y perder dos puntos en el descuento ante el Valencia con un gol de Hugo Duro.

Bernard Schuster fue la mano inocente elegida para designar las bolas de los equipos de Primera División, que emparejó al Sevilla Fútbol Club con el Deportivo Alavés. Los hispalenses se desplazarán al estadio de Mendizorroza. El azar quiso que el Sevilla le tocara un equipo de Primera División.

Será un encuentro a partido único que se jugará el próximo miércoles 17 de diciembre, a falta de confirmación oficial, ya que los sevillistas juegan el domingo en el Pizjuán ante el Real Oviedo y el sábado ante el Real Madrid.

Formato de la Copa del Rey

La Copa del Rey continúa con el mismo formato del pasado año. En esta temporada, los encuentros eliminatorios se disputarán a partido único, con la excepción de las semifinales que serán a doble partido.

A partir de esta ronda se prescinde de los criterios de cercanía geográfica a la hora de establecer las eliminatorias, por lo que el sorteo arrojará dos duelos entre equipos de Primera Federación frente a dos de Primera División no participantes en la Supercopa, nueve eliminatorias entre conjuntos de Segunda División frente a nueve de Primera y un último choque entre dos clubes de la máxima categoría en el que actuará como local el penúltimo equipo que aparezca en el sorteo y como visitante, el último.

Cuándo se jugará la primera eliminatoria

En estas primeras rondas de Copa del Rey no habrá VAR, por lo que las decisiones arbitrales no podrán ser revisadas. La ronda de dieciseisavos de final tendrá lugar los días 16, 17 y 18 de diciembre.