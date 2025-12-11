Golpe al Sevilla FC: Antiviolencia propone el cierre del Pizjuán durante un mes por los incidentes del derbi

Varapalo al Sevilla FC. La Comisión Antiviolencia ha informado de una propuesta de sanción muy dura: la clausura del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán durante un mes y la imposición de una multa de 120.000 euros al Sevilla.

Este castigo que propone la comisión viene por los incidentes acaecidos durante el partido la liga española de fútbol de Primera División contra el Betis el pasado 30 de noviembre, a pesar de ya sancionar con el cierre parcial del Pizjuán en la grada baja de Gol Norte para los próximos tres partidos: Real Oviedo, Levante y Celta de Vigo.

Antiviolencia explica que el expediente elaborado por Policía Nacional "aporta abundante información sobre el lanzamiento de objetos al campo durante la celebración del encuentro y la exhibición de pancartas incitadoras del odio o vinculadas a grupos radicales".

Denuncian que el tifo era diferente al autorizado

Asimismo, señalan que el Sevilla FC utilizó un tifo diferente al que estaba autorizado para el partido del derbi, cuya autorización llegó tres días antes del partido."La pancarta ocupaba todo un fondo del estadio y mostraba un dibujo diferente al anunciado", señala la comisión.

Tal y como ocurrió, los aficionados de la grada de Gol Norte desplegaron un dibujo que ocupó la totalidad de la zona, en homenaje a los Biris en su 50 cumpleaños, en el que muchos aficionados recuerdan como "uno de los más espectaculares de los últimos años".

Así ha sido el tifo de la afición del Sevilla FC en El Gran Derbi / Domingo Díaz

"El coordinador de seguridad advirtió expresamente sobre la posible vinculación al grupo radical, una posibilidad descartada por el Sevilla. Además, la autoría del tifo fue reivindicada por los propios ultras en perfiles abiertos de redes sociales", agrega Antiviolencia en una nota de prensa.

Por otra parte, la comisión abunda en que "en la grada del Ramón Sánchez-Pizjuán se detectaron otras pancartas incitadoras del odio, según la propuesta de sanción acordada por la Comisión Estatal contra la Violencia en el Deporte. Una de ellas aludía a la reyerta protagonizada por miembros de Biris Norte, Supporters y United Family antes del partido, investigada por la Policía Nacional en la semana previa del derbi.

Sanción económica para el Betis

Además, la Comisión ha propuesto una multa de 40.000 euros al Sevilla y de 30.000 euros al Betis por el "incumplimiento de las medidas de seguridad y control de accesos en los entrenamientos abiertos al público previos a la disputa del derbi".