El Sevilla FC desafía a Antiviolencia ante la amenaza de cierre del Sánchez-Pizjuán: "No nos planteamos jugar en otro estadio"

La Comisión Antiviolencia ha propuesto una de las sanciones más severas de los últimos años contra el Sevilla FC: el cierre del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán durante un mes y una multa de 120.000 euros. Esta medida llega unas semanas después de los incidentes ocurridos en el derbi del pasado 30 de noviembre ante el Betis. Por este motivo, el club ha iniciado su recurso y adoptará todas las medidas para evitar que la penalización llegue a aplicarse.

A pesar de que el club ya había sido sancionado con el cierre parcial de la grada baja de Gol Norte para los próximos tres encuentros, la entidad ha conocido este jueves la nueva medida que propone Antiviolencia del cierre total. "No lo planteamos de ninguna forma", aseguran fuentes del club. Además, insisten en que la propuesta carece de fundamento suficiente para justificar una sanción de tal envergadura. Lo cierto es que esta medida suele recurrirse siempre como ha ocurrido en otros estadios de España.

La entidad defiende además su actuación en materia de seguridad y subraya que ya había colaborado con las autoridades en la implementación de las medidas exigidas. Por este motivo, su rechazo a la propuesta de la Comisión Antiviolencia es contundente: "El club considera dicha propuesta de sanción totalmente desproporcionada, carente de cualquier mínimo fundamento y constituyente de un nuevo y clamoroso agravio comparativo, a tenor de lo sucedido en otros estadios, con episodios similares o incluso más graves, y las medidas adoptadas entonces. Un agravio que, como en ocasiones anteriores, supone una forma cruel de injusticia, sin justificación objetiva, generando una discriminación intolerable y castigando a toda una afición soberana que acudió al estadio".

En su comunicado, el club de Nervión destaca que está identificando y va a proponer sanciones a las tres personas que lanzaron objetos al terreno de juego: "De ninguna de las maneras se pueden generalizar conductas de unos pocos individuos que son perfectamente individualizables y, por tanto, imputables a personas concretas y no a sectores, estadios o aficiones, declarando los mismos sine die como violentos, algo contrario a cualquier ordenamiento o norma democrática".

¿Qué ocurriría si se cierra el Pizjuán?

En el caso de que no surjan efectos los recursos del Sevilla FC, el club blanquirrojo buscará otros estadios como alternativas ya que no podrá disputar sus encuentros en el Pizjuán. Una de las incógnitas sería La Cartuja, pero al parecer no sería una opción viable. El Real Betis tiene firmado un contrato de uso exclusivo del recinto durante al menos tres temporadas, ampliable hasta 2028 si las obras del Villamarín se retrasan. Aunque el Sevilla es copartícipe de la sociedad gestora del estadio junto a la Junta de Andalucía y el Gobierno de España, ese estatus no le otorga prioridad y el Betis mantiene derechos preferentes.

Según la hemeroteca, el Sevilla FC jugó de local en otros estadios diferentes del Pizjuán por sanciones similares a principios de siglo: el estadio de Chapín, Mirandilla o el Arcángel fueron algunas de las ubicaciones elegidas.

La denuncia de Antiviolencia

Según Antiviolencia, el expediente remitido por la Policía Nacional detalla “abundante información” sobre lanzamiento de objetos al terreno de juego y la exhibición de pancartas consideradas incitadoras al odio o vinculadas a grupos radicales. La Comisión añade que el tifo desplegado en Gol Norte era diferente al autorizado, ocupando todo el fondo del estadio con un diseño no comunicado previamente, pese a la advertencia del coordinador de seguridad.

En caso de que la Comisión Antiviolencia mantenga su propuesta y esta sea finalmente aprobada, el Sevilla FC tiene claro su próximo paso: recurrirá la sanción. El club sostiene que agotará todas las vías administrativas disponibles para evitar la clausura del estadio, convencido de que podrá demostrar que ha cumplido con los protocolos y que la medida ha sido desproporcionada.