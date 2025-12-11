El sevillismo de base se planta ante la posible venta del Sevilla FC a un fondo extranjero

La Federación de Peñas Sevillistas “San Fernando”, Biris Norte y la asociación Accionistas Unidos del Sevilla FC se han reunido este jueves en la Peña Sevillista San Bernardo para informar de la postura frente a los rumores sobre una posible venta del club a un fondo de inversión.

En un comunicado conjunto, las entidades muestran su “negativa total” a cualquier operación que suponga la entrada de capital ajeno al sevillismo. Los rumores corren como la pólvora en los últimos. La venta está al caer más pronto que tarde. Las quinielas apuntan a un fondo estadounidense que está cogiendo ventaja: más de 3.500 euros por acción. Un futuro acuerdo en las que el sevillismo de base pide frenar lo antes posible.

Además, también han alertado de los posibles riesgos: como puede ser perder el patrimonio inmobiliario, las instalaciones y el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, la casa de todos los sevillistas y la esencia del club.

El sevillismo pide diálogo y explicaciones sobre las negociaciones

Las organizaciones, que representan a miles de sevillistas de base, aseguran que defenderán “a ultranza el sevillismo y su patrimonio” y piden a los accionistas que mantengan un “diálogo abierto y permanente” con la afición para explicar "el proyecto social, deportivo y económico" del nuevo Sevilla FC . Del mismo modo, reclaman que los representantes del club se reúnan con peñas y colectivos para tratar temas de actualidad y facilitar el apoyo en desplazamientos y eventos oficiales.

Apoyo al reconocimiento del Sevilla FC como Bien de Interés Cultural

Las peñas y Accionistas Unidos recuerdan además la importancia de la figura del BIC (Bien de Interés Cultural y Etnológico) para proteger el legado del Sevilla FC. Según explican, este reconocimiento permitiría blindar el carácter popular y patrimonial del club ante eventuales operaciones de venta.

El comunicado detalla que más de 6.000 firmas, 220 peñas y la unanimidad de todos los partidos del Ayuntamiento de Sevilla han respaldado la petición del BIC, trasladada a la Junta de Andalucía.

La posibilidad de elegir a un consejero

Las entidades sevillistas también reclaman que la nueva Ley del Deporte se aplique en su totalidad para garantizar que al menos uno de los consejeros del club sea elegido directamente por los abonados y aficionados. Consideran esta medida “vital” para asegurar la presencia de un representante del sevillismo real en los órganos de decisión del club, lo que daría voz por primera vez a las bases de la afición en el Consejo de Administración.

Aseguran que esta figura reforzaría la defensa del club y preservaría la identidad sevillista transmitida durante más de 135 años de historia.

“La afición sevillista es la única que no falla”

El comunicado recuerda la fidelidad y compromiso de la afición del Sevilla FC, que continúa respondiendo incluso en los peores momentos deportivos y económicos del club. Las entidades señalan que la masa social del Sevilla ha mantenido entradas, taquillas y asistencia a un nivel sólido en las últimas temporadas, pese al contexto adverso y a los resultados deportivos.

También denuncian que, mientras la afición sigue sosteniendo al club, los sueldos del Consejo de Administración han aumentado desde la 2021-22 hasta la 2023-24 en más de 7,4 millones de euros.

Llamamiento final a proteger el legado sevillista

Las organizaciones concluyen el comunicado asegurando que el sevillismo “está más vivo que nunca” y que su propósito es proteger la identidad, el escudo y el patrimonio del club. Advierten de que el Sevilla FC “no está en venta” y subrayan que la defensa del sentimiento sevillista seguirá siendo firme ante cualquier intento de operación que ponga en riesgo la esencia del club.

El comunicado finaliza con un mensaje rotundo: “¡Viva el Sevilla!”