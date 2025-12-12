El equilibrio presupuestario del Sevilla FC pende de un hilo: debe ganar 10 millones en el mercado de fichajes

El Sevilla FC tiene una cita importante el próximo lunes: a partir de las 6 de la tarde se celebrará la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad anónima deportiva. A priori debe ser la más tranquila de los últimos tiempos, aunque hay muchas dudas sobre qué ocurrirá. Con Del Nido Benavente en una especie de letargo expositivo y sujeto a los acuerdos suscritos con los actuales gestores, la posible venta del club a gente de Sevilla o personas de fuera copará gran parte de la atención. La sociedad, mientras tanto, mostrará cómo continúa el ajuste económico al que se viene sometiendo en las últimas campañas después de los fracasos deportivos de las últimas temporadas.

Los gestores esperan que la 25/26 sea una temporada en equilibrio en las cuentas del Sevilla FC. Eso sí, para cumplir con lo presupuestado se deberán hacer algunos ejercicios de funambulismo de cara a final de temporada. Mantenerse en la cuerda está condicionado a un aspecto fundamental: salir del mercado invernal con un saldo positivo de unos 10 millones de euros o hacer dicha venta antes del 30 de junio. También podría poner en jaque el pronóstico un posible despido de Almeyda, algo que en Nervión no tienen por el momento planteado a pesar de la última mala racha. El resto de prerrogativas marcadas son más o menos asumibles y cumplibles de cara a final de temporada.

Será esto lo que se presentará a los accionistas el próximo lunes. Fuentes del club han explicado a El Correo de Andalucía que lo esencial es conseguir esa "estabilización" para poder continuar con "la reestructuración". Es decir, esta temporada quedarse en ese equilibrio para la que viene concluir el saneamiento operativo. En caso de que todo esto se cumpla, a partir de la 27/28 el Sevilla FC podrá volver a crecer.

En los últimos años, la sociedad sevillista ha tratado de realizar un ajuste económico bastante fuerte. Como muestra, varios botones. En dos años los costes operativos de la entidad han pasado de 87 millones de euros a 65. La reducción también ha afectado a la plantilla, que ha pasado de costar 178 millones de euros a ser tan solo de 88 millones de euros. Dentro de ese dinero habría que restar que solo los tres cedidos se llevan en torno a unos 7 millones y los sueldos de Nianzú y Jordan unos 20. Esto situaría al Sevilla FC en la liga presupuestaria de equipos como Osasuna o Mallorca.

Es decir, el Sevilla FC ha tenido que acometer en este tiempo "un proceso de racionalización" comparable al de pocos equipos europeos, defienden fuentes internas. Esto se ha realizado para tratar de reducir su "exposición" a los distintos vaivenes que da el fútbol cada temporada. Lo que se busca, con mejor o peor suerte, es no depender económicamente de que el balón entre o no en la portería rival.

Un horizonte "asumible" con la deuda

Las ventas realizadas el pasado verano han permitido al Sevilla FC llegar con aire a esta junta de accionistas. Además, el club dispone después de una operación financiera junto a Goldman Sachs de 101 millones de euros de fondos propios. Este crédito se ha concedido en dos plazos: el primero de ellos se fraguó en 108 millones y el segundo sumó otros 70 más a las arcas sevillistas.

Por último, cabe destacar que la deuda financiera neta estabilizada se sitúa entre los 75 y los 83 millones de euros. Es un horizonte "asumible", insisten las fuentes consultadas. Desde Nervión defienden que están ejecutando "una estrategia clara" sostenida por una "disciplina financiera" y un "horizonte definido".

¿Quién compra el club?

Todos estos objetivos se continuarán ejecutando en caso de que las acciones del Sevilla FC continúen en las mismas manos. Una posible venta de los distintos paquetes accionariales a un único comprador podría cambiarlo todo. Sin embargo, ese escenario, a pesar de que ya hay ofertas encima de la mesa, no estará sobre la mesa hasta dentro de unos meses. El que llegue (si es que llega) deberá hacerse cargo de todo lo que conlleva el Sevilla FC.

Este jueves, la Federación de Peñas Sevillistas 'San Fernando', Biris Norte y Accionistas Unidos del Sevilla FC se reunieron para mostrar su "negativa total" a cualquier operación que suponga la entrada de capital ajeno al sevillismo. Es decir: solo apoyarían una venta a la denominada tercera vía encabezada por Antonio Lappi y Fede Quintero.

Del Nido Benavente ya explicó que había rechazado la oferta de los sevillistas por "insuficiente". Además, los actuales gestores tienen claro que prefieren dejar el club en manos de personas experimentadas en el mundo del fútbol. Es decir, gente que conozca los entresijos empresariales del balompié aunque no tuvieran nada de sevillanía y que convirtieran la entidad en un Manchester City antes que en un Málaga. Desde Nervión, a pesar de todo, no dejan claro si a pesar de la entrada de capital externo podrían continuar gobernando los actuales gestores puesto que, a pesar de que hay ofertas, no ha habido mesas de negociación de términos.