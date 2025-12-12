Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

SEVILLA FC

Javier Tebas: "La sanción al Sánchez-Pizjuán es dura y me gustaría conocer más profundamente los hechos"

El presidente de LaLiga pide conocer más detalles antes de valorar el cierre del estadio del Sevilla FC

Javier Tebas.

Javier Tebas. / EFE

El Correo

El Correo

Sevilla

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha calificado este viernes de “dura” la sanción propuesta por Antiviolencia, que plantea el cierre total del Ramón Sánchez-Pizjuán durante un mes, aunque ha subrayado que necesita conocer “más profundamente” lo sucedido, ya que existen “algunos temas internos de coordinación con las Fuerzas de Seguridad del Estado” que, por el momento, desconoce.

"Me gustaría ver los motivos, desconozco algunos hechos que han pasado como las comunicaciones internas entre el club y el Coordinador de Seguridad. Cuando lo sepa, daré mi opinión. Es una sanción dura y me gustaría conocer mucho más los hechos para poder valorarla más profundamente", ha manifestado a los medios antes de participar en la jornada 'La Fuerza de Todos contra el Odio', organizada por LaLiga, en colaboración con la Oficina del Parlamento Europeo en España y la Representación de la Comisión Europea en España.

Hechos en el derbi sevillano

Para el dirigente, los hechos ocurridos el pasado 30 de noviembre durante la disputa del derbi sevillano en el Sánchez-Pizjuán, que se tuvo que detener por el lanzamiento de objetos, fueron "deplorables".

"No nos gustan las cosas que ocurrieron en el último derbi. Tomamos nuestras medidas, denunciamos los hechos, y luego los organismos correspondientes establecen las sanciones. Nosotros damos las opiniones, pero desde luego siempre estamos vigilando, no dejamos pasar nada", ha advertido el presidente de LaLiga.

Por ello, ha confirmado que tenía que "haber sanciones", aunque ha insistido en que le gustaría conocer "más profudamente" lo sucedido. "No los hechos de lo que pasó sino para los que han motivado llegar a esa sanción. Seguro que había algunos temas internos de coordinación con las Fuerzas de Seguridad del Estado que desconozco y que me gustaría conocer más", apuntó Tebas.

"Desde luego, trabajamos para que no ocurra. Por suerte, no es cada semana, pero el hecho de que sean aislados no significa que no haya que estar atento y cada vez pendiente de vigilarlos, denunciarlos y abarcar las sanciones que correspondan", comentó el presidente de LaLiga.

Críticas a las declaraciones de Almeyda

Finalmente, Tebas ha valorado las declaraciones del entrenador del Sevilla, Matías Almeyda, que justificó el lanzamiento de objetos por considerar que hubo provocación de los jugadores del Real Betis: "Desde luego que no ayudan. Podrá tener simpatía por su afición, pero en esto hay que quitarse la simpatía. Sería más simpático si no hiciesen el gamberro, tener comprensión por gamberradas no me parece muy bien".

TEMAS

