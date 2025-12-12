Suspendido el cierre del Sánchez-Pizjuán hasta que se resuelva el recurso del Sevilla FC

El Sevilla FC ha informado de la suspensión por parte del Comité de Apelación del cierre del Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, hasta que se resuelva el recurso presentado por el club contra la resolución del Comité de Disciplina de la RFEF, la cual imponía el cierre parcial de la grada de Gol Norte durante tres partidos por los incidentes ocurridos en el tramo final del derbi.

Así, el Comité de Apelación ha suspendido dicho castigo durante el tiempo en el que resuelve la causa, por lo que de momento los partidos en el Ramón Sánchez-Pizjuán se desarrollarán sin novedades en este aspecto.

El club nervionense, al conocerse la medida propuesta por Antiviolencia fue tajante: "No lo planteamos de ninguna forma". Además, insistieron en que la propuesta carece de fundamento suficiente para justificar una sanción de tal envergadura.

La entidad defendió su actuación en materia de seguridad y subrayó que ya había colaborado con las autoridades en la implementación de las medidas exigidas. Por este motivo, su rechazo a la propuesta de la Comisión Antiviolencia fue contundente: "El club considera dicha propuesta de sanción totalmente desproporcionada, carente de cualquier mínimo fundamento y constituyente de un nuevo y clamoroso agravio comparativo, a tenor de lo sucedido en otros estadios, con episodios similares o incluso más graves, y las medidas adoptadas entonces. Un agravio que, como en ocasiones anteriores, supone una forma cruel de injusticia, sin justificación objetiva, generando una discriminación intolerable y castigando a toda una afición soberana que acudió al estadio".