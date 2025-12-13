Alineaciones y horario del Sevilla-Oviedo: las lesiones deciden por Almeyda

El Sevilla Fútbol Club recibe este domingo al Real Oviedo. El último partido de 2025 en el Ramón Sánchez-Pizjuán, con aforo total, será un duelo en el que los de Matías Almeyda tratarán de abrir distancia con los puestos de descenso que marca el Mallorca en estos momentos y sobre todo, de no meter a los carbayones en la película, que con tres puntos se acercarían a la salvación y se quedarían a uno de los mallorquinistas y a cuatro del conjunto blanquirrojo, decimotercero y con equipos por debajo.

El Sevilla llega al encuentro contra los asturianos tras ceder un empate en Valencia en el descuento que le privó de afrontar el final de año con mayor tranquilidad clasificatoria. Un descuido en área propia terminó en el tanto de Hugo Duro el día del debut de Oso en Primera División, con centro suyo que acabó en la red.

La duda de base del once de Almeyda ante el Oviedo radica en el esquema, si optará por defensa de cinco como en Mestalla o buscará el orden con cuatro en la zaga, más si cabe sin Azpilicueta, lesionado y condicionando el entramado defensivo. "Coincidíamos en el desorden por momentos del partido anterior. Logramos ordenarnos con otro sistema privándonos de llegar a la portería rival con más frecuencia, pero sí tuvimos tenencia, movilidad y orden defensivo. Vi cosas que mejoraron y otras en las que tenemos que seguir creciendo. Cada rival juega de manera diferente y el domingo seguramente será distinto. Veremos de qué manera seguimos con ese orden", manifestaba El Pelado.

Vuelta a la defensa de cuatro

Sin Azpilicueta, ni Marcao, los dos titulares en la zaga para Matías Almeyda, y sin poder contar con Nianzou, los disponibles en la zaga son Castrín y Kike Salas, además de Fábio Cardoso, que apenas cuenta, y de bajar a la defensa a Nemanja Gudelj. Ramón Martínez será otra de las alternativas,

Esta situación en la retaguardia sevillista provocará, seguramente, que el técnico argentino apueste por línea de cuatro con Carmona y Oso en los laterales y Castrín y Kike en el eje escudando a Vlachodimos. Gabriel Suazo ya se ejercitó el viernes, pero sabiendo de su importancia y de la dificultad del choque copero del miércoles en Mendizorroza, igual apuesta por reservarlo de inicio para no arriesgar en su vuelta.

En la sala de máquinas estarán los tres habituales: Batista Mendy, Lucien Agoumé y Djibril Sow, siendo el suizo y el de Yaundé los que actúen por delante del de Saint-Nazaire, anclado al pivote. Un centro del campo con mucho físico y poco balón en el que no estará Peque por sanción ni tampoco tendrá por delante a Isaac Romero, cumpliendo su segundo por la roja del derbi, en punta.

Todo ello casi da por titular a Alexis Sánchez, que es el único que puede dotar de sentido a las jugadas y otorgarle cierta continuidad en el ataque al Sevilla, carente de juego interior y de jugadores con buen pie.

Alfon González en el entrenamiento del Sevilla de este sábado / Sevilla FC

Además del de Tocopilla, que debería partir desde la izquierda y que buscará reencontrarse tras dos encuentros muy flojos, estarán Chidera Ejuke en la derecha y Akor Adams en la punta de lanza. Alfon, tras superar el proceso febril, también se une como Januzaj, tras lesión, a las alternativas de Almeyda para el tercio final del ataque.

El Oviedo, por su parte, llega sin Cazorla y Viñas, ambos lesionados y sin Ejaria. Para los de Luis Carrión es un duelo a vida o muerte por la salvación, más si cabe tras vencer el viernes el Girona a la Real Sociedad y comprimir más los puestos calientes y dejar a los asturianos a cinco de la permanencia. El posible once es el siguiente: Escandell; Lucas, Costas, Carmo, Rahim; Dendoncker, Colombatto, Reina; Hassan, Chaira y Rondón.

Horario del partido entre el Sevilla y el Oviedo

El Sevilla Fútbol Club de Matías Almeyda y el Real Oviedo de Luis Carrión se enfrentarán en la jornada 16 de LaLiga este domingo a partir de las 14:00 en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Los enfrentamientos previos entre ambos equipos no figuran hasta el pasado siglo, siendo el conjunto carbayón el que venciera en los últimos tres disputados.

Dónde ver por televisión el Sevilla FC-Real Oviedo

El encuentro entre el Sevilla Fútbol Club de Matías Almeyda y el Real Oviedo de Luis Carrión, correspondiente a la jornada 16 de LaLiga EA Sports, será retransmitido Movistar LaLiga (diales 54 en Movistar y 110 en Orange) y LaLiga TV Bar (dial 300 en Movistar). Además, desde El Correo de Andalucía podrás seguir la narración en directo con el minuto a minuto.