El Sevilla FC busca tres futbolistas en el mercado de invierno: el gran problema de Antonio Cordón con las fichas

El Sevilla Fútbol Club y Antonio Cordón tienen por delante unas vacaciones de Navidad y un mes de enero intensos. Los de Nervión acudirán al mercado invernal para reforzar al equipo que dirige Matías Almeyda, pero para eso tendrán que llevar a cabo, más que un rompecabezas, casi una obra de ingeniería.

La idea en los despachos del Sevilla FC es acudir al mercado de invierno en busca de tres fichajes. La idea es clara: reforzar cada una de las líneas del campo con un futbolista que pueda darle un plus más a una plantilla que sin sus piezas esenciales es muy limitada.

Esta idea es incompatible, sin embargo, con la actual configuración de la plantilla del Sevilla FC. Las 25 fichas disponibles están ocupadas por otros jugadores, por lo que la puerta de salida deberá abrirse antes de que lo haga la de entrada. Además, Cordón contará con otro hándicap: Gattoni vuelve en enero de su cesión en River, donde en los últimos tiempos no ha contado para Marcelo Gallardo, y en el cuadro hispalense le buscan un nuevo acomodo donde buenamente se pueda. Tienen que salir dos para que pueda entrar uno, tres para que accedan dos o cuatro para que puedan inscribirse tres.

Lo que parece claro es que los dirigentes sevillistas necesitan en este mercado invernal deshacerse de una de las piezas claves del proyecto. A pesar de que este verano el coste de los fichajes solo ha alcanzado los 250.000 euros a muchos futbolistas el equilibrio presupuestario de la entidad para esta temporada pende de un hilo: precisamente de una venta que permita un saldo positivo de unos 10 millones de euros antes del 30 de junio en el capítulo de fichajes.

Ejuke y Akor Adams se van a la Copa África

El entrenador del Sevilla FC ha comparecido en el día de hoy en la previa del partido ante el Oviedo, que se disputa el próximo domingo en el Ramón Sánchez-Pizjuán a partir de las 14 horas. Matías Almeyda habló de varios jugadores, entre ellos de Ejuke y Akor Adams, que se marchan a jugar la Copa África tras este encuentro y se pierden la cita de Copa del Rey y el partido ante el Real Madrid.

"Esto de que se vayan interrumpe bastante los procesos en los clubes, pero cuando yo llegué ya estaba así y se sabe cuando se contratan. Ya dije que no voy a poner excusas por nada y trataremos de modificar y ver la manera para tener jugadores en esa posición. Hablo mucho con el director deportivo y también de futuro", dejó caer Almeyda.

Para el encuentro ante el Oviedo, Almeyda contará con las bajas de Alfon -"es fiebre"- y Azpilicueta. En el caso de central espera que "no sean tantas semanas porque es un jugador importante, pero estará en nosotros darle la vuelta para que no se note su ausencia".