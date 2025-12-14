Examen de altura para el Sevilla de Almeyda en Nervión ante un Oviedo al límite

El Ramón Sánchez-Pizjuán acoge este domingo el último partido del Sevilla FC en 2025 en Nervión. Con el estadio sin sanciones por el momento, el conjunto de Matías Almeyda recibe a un Real Oviedo que llega a Nervión con urgencias clasificatorias, en un choque con mucho más en juego de lo que indica la jornada 16 de LaLiga EA Sports.

Los sevillistas, decimoterceros, buscan dar un paso definitivo para alejarse de la zona de descenso, actualmente marcada por el Mallorca. Una victoria permitiría a los blanquirrojos abrir brecha y, de paso, evitar meter de lleno en la pelea por la salvación a los carbayones, que con tres puntos se quedarían a solo uno de los bermellones y a cuatro del propio Sevilla con más equipos involucrados entre ambos.

Un empate amargo en Valencia como punto de partida

El equipo de Almeyda llega al duelo tras un empate con sabor a derrota en Mestalla. El Sevilla, que se adelantó en un centro de Oso -debutando en Primera División- que se metió en propia Tárrega, dejó escapar dos puntos en el descuento después de un error defensivo que terminó en el gol de Hugo Duro. Ese tropiezo privó a los hispalenses de afrontar el tramo final del año con mayor tranquilidad.

Matías Almeyda en el entrenamiento del Sevilla FC este miércoles 12 de noviembre / Sevilla FC

El plan de Almeyda, muy condicionado por las lesiones

La retaguardia sevillista vuelve a ser el principal quebradero de cabeza para el técnico argentino. Matías Almeyda no podrá contar ni con Azpilicueta ni con Marcao, ambos habituales en el once, ni tampoco con Nianzou ni Kike Salas, que finalmente no llega al duelo ante los oviedistas. Con ese panorama, las opciones se reducen a Castrín y a un Fábio Cardoso con poco protagonismo, además de la posibilidad de retrasar a Nemanja Gudelj. Ramón Martínez completa la nómina de alternativas.

Todo apunta a que el Sevilla regresará a una línea de cuatro, con Carmona y Oso en los laterales y Castrín junto a Gudelj o Cardoso -quién sabe si incluso ambos y en línea de cinco- en el eje, protegiendo a Vlachodimos bajo palos. Gabriel Suazo ya ha vuelto a entrenarse, pero no ha entrado en la convocatoria, por lo que no hay ninguna duda que será de nuevo el debutante en Mestalla quien actúe de inicio en el carril izquierdo.

También figura Juanlu en la lista, algo que podría hacer que el quinteño fuera titular en la derecha desplazando al eje de la zaga a Carmona junto a dos acompañantes más en ese caso.

Las palabras de Almeyda sobre el duelo contra el Oviedo "Cada vez que nos juntamos es el partido más importante de la temporada. Es verdad que son encuentros bastante directos, entonces, son sumamente importantes pensando en el futuro. Pero todos los partidos los consideramos importantes. Estamos jugando con esa mentalidad". Respaldado por el Sevilla: "Pienso en el Oviedo y para mí en fútbol todo lo que pasó no sirve de nada, lo guarda cada uno en su vitrina. Son desafíos diferentes, ligas diferentes, maneras de vivir y expresar diferentes a otros lugares. Estoy feliz con los jugadores que tengo. Vivo el fútbol porque lo amo sin pretextos. Sé dónde va a terminar este equipo y trabajo para eso. Hay realidades, como la inversión que hizo un equipo u otro. Ahora, después el fútbol se juega sin excusas. Deseo algún día pasar en este equipo como otros entrenadores, viviendo momentos de gloria. Para eso hay que sufrir y es ahí donde también nos hacemos más fuertes, en la adversidad".

Alexis Sánchez, del Sevilla FC, calienta durante el partido de fútbol de la liga española, La Liga EA Sports, disputado entre el Valencia CF y el Sevilla FC en el estadio de Mestalla. / Iván Terrón / AFP7 / Europa Press

El Oviedo llega al límite y sin varias piezas clave El Real Oviedo llega a Nervión con la permanencia en juego. El triunfo del Girona ante la Real Sociedad ha comprimido aún más la zona baja, dejando a los asturianos a cinco puntos de la salvación. Además, Luis Carrión no podrá contar con Cazorla, Viñas ni Ejaria, todos fuera por lesión. El posible once oviedista sería: Escandell; Lucas, Costas, Carmo, Rahim; Dendoncker, Colombatto, Reina; Hassan, Chaira y Rondón.

Músculo en el medio y Alexis como faro ofensivo

En el centro del campo repetirán los habituales: Batista Mendy como pivote, con Lucien Agoumé y Djibril Sow por delante. Un trío de gran despliegue físico, aunque con limitaciones en la construcción, agravadas por la ausencia de Peque por sanción y de Isaac Romero, que cumple su segundo partido tras la expulsión en el derbi.

Ese contexto convierte casi en fijo a Alexis Sánchez, el único futbolista capaz de aportar pausa, criterio y continuidad al juego ofensivo del Sevilla. El chileno partiría desde la izquierda, con el objetivo de reencontrarse consigo mismo tras dos actuaciones discretas ante Valencia y Extremadura.

En el ataque le acompañarán Chidera Ejuke en la derecha y Akor Adams como referencia, los dos antes de irse con Nigeria a la Copa África el próximo lunes. Alfon, ya recuperado del proceso febril, y Januzaj, tras dejar atrás su lesión, serán opciones para el tercio ofensivo.

Si Matías Almeyda opta por línea de cuatro en defensa no habrá ningún sacrificado en ataque. Es la gran duda de un once muy mermado por lesiones en una lista con amplia presencia canterana para quizás, un partido más trascendental de lo que debiera ser un choque de jornada 16. El Sevilla busca reencontrarse en Nervión entre bajas, sanciones y sensaciones negativas con 4 de los últimos 21 puntos conseguidos.