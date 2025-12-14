"Queremos tranquilidad y crecer como grupo", afirma Gudelj tras la goleada del Sevilla al Oviedo

El capitán del Sevilla Fútbol Club, Nemanja Gudelj, volvió a cuajar un partido soberbio como defensor en línea de cinco en la victoria del Sevilla Fútbol Club al Real Oviedo por 4-0.

El serbio, que actuó al inicio como líbero y que cedió dicha demarcación a Cardoso para que sufriera menos a campo abierto, analizó ante los medios de comunicación en zona mixta la goleada del conjunto blanquirrojo.

También fue el día en que superó a Banega e igualó a Escudé como sexto extranjero con más partidos en el Sevilla con 239, y a Dani Alves, con 175, como el sexto extranjero con más partidos en Primera en el Sevilla. "Superar a una Leyenda como Banega es muy grande. Aquí todo el mundo sabe cuánto yo quiero a este club, a esta ciudad y a la gente alrededor de este club que me ha dejado sentir en casa desde el día uno y siempre dejaré todo en el campo para esta gente".

Una victoria fundamental: "Es muy importante, creo que llevamos un año y medio sin victoria así de tranquila, por así decirlo. Tiene mucho mérito para el grupo, sobre todo por venir de dos semanas difíciles, de perder el derbi, de tener muchas bajas. La cantera ha dado un paso adelante, eso también tiene mucho mérito. Ya contra Valencia dimos un paso adelante, hemos sumado cuatro de los últimos seis puntos y eso hay que dar mérito al equipo y creo que lo merecemos y lo merece la gente que nos viene apoyando siempre en las buenas y en las malas y hay que seguir así".

¿Europa League?: "Nosotros no pensamos ahora en eso, pensamos en partido a partido, queremos tranquilidad, queremos crecer como grupo, jugar los partidos bien, ganar puntos y ya vemos si da o no cuando llegue la hora".

Nemanja Gudelj, del Sevilla FC, en acción durante el partido de fútbol de la liga española, LaLiga EA Sports, disputado entre el Sevilla FC y el Real Oviedo en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. / Joaquín Corchero / AFP7 / Europa Press

Los planes de Gudelj en el Sevilla

El futuro de Gudelj: "Sí, desde que llegué aquí siempre quiero darme todo, ser importante, ahora sobre todo como capitán tengo que dar más al grupo, como fuera del campo, intento ser un líder, intento dar la dirección buena cuando la cosa está mal, está difícil y seguir creciendo junto al grupo".

No piensa en salir en enero: "No, yo no estoy pensando en eso, yo solo estoy pensando en ayudar al club, ayudar al equipo, dar todo de mi parte lo que puedo, y ya cuando llegue la hora de hablar del futuro ya hablamos".

En una entrevista reciente con El Correo de Andalucía, Gudelj ya reconoció que quería seguir en el Sevilla: "Siempre he dicho aquí que esta es mi casa y uno en casa se sienta lo mejor posible. Entonces yo, obviamente, que tengo planeado acabar aquí, sí. No pasa nada. Yo estoy aquí muy a gusto. Estoy en el club que quiero y estoy muy feliz aquí. Y ya el tiempo de hablar de renovaciones o de cualquier otra cosa, eso ya vendrá en su tiempo. Ahora no es el momento de hablar de eso".