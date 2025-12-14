Matías Almeyda, tras el 4-0 al Oviedo: "Cuando hay orden, nacen cosas buenas"

El Sevilla Fútbol Club consiguió este domingo una importante victoria en el Ramón Sánchez-Pizjuán tras golear por 4-0 al Real Oviedo. El conjunto de Matías Almeyda saltó muy concentrado al terreno de juego, siendo intensos en cada disputa y a los cuatro minutos ya iba ganando gracias a un gol de Akor Adams tras un envío al espacio de Agoumé.

Con el paso de los minutos, asentado en el verde y dominando todas las facetas del encuentro, halló el nigeriano un espacio en la derecha para filtrar un balón al área a Sow para que hiciera el segundo. Tras la reanudación, Akor -el más destacado- la dejó para que Mendy recortara a Costas y metiera el tercero y, con el duelo agonizando, Chidera Ejuke sacó a relucir su habilidad para driblar para cerrar el marcador.

Análisis del partido: "Sí, creo que se volvieron a repetir cosas buenas parecidas a las del partido pasado, mejoramos en fase ofensiva y en tenencia estuvimos parecidos con mucha claridad, seguros en fase defensiva y sobre todo, con tantos cambios. Creo que no se ganaba un partido así desde 2024, con cero en portería, muchos jóvenes de nuestra cantera, hay cosas buenas y teníamos que ganar y ganamos".

Cambio de Djibril Sow: "No, sintió una molestia y sabiendo que nos quedan dos partidos muy seguidos era mejor cambiar. Fue por eso, nada táctico".

Un Sevilla cómodo con línea de cinco

Continuidad a la defensa de cinco: "Bueno, creo que desde el primer día dije que no me encerraba en un sistema, está en nosotros ver que cuando algo no va hay que revertir la situación y buscar de qué manera le damos más seguridad al equipo y bueno, creo que eso también son buenos intérpretes ellos y hay una mente abierta por nuestra parte de que no somos necios y no vamos a ir contra lo que vemos que puede mejorar. Y también por necesidad, pero estos partidos que hemos jugado de esta manera lo hemos hecho ordenados. Pienso que en el fútbol cuando tenés orden desde ahí nacen cosas buenas. Después del segundo tiempo con el Betis que nos desordenamos por momentos, hemos recapacitado, escuchamos y vimos de nuevo acciones para no encajarnos en un sistema. Hay que abrirse e intentar buscar darle la vuelta para que pase lo que pasó hoy".

Actuación de Akor Adams ante el Oviedo y marcha a la Copa África: "Opino lo mismo que en los momentos que no salen bien, tiene mucho talento, el momento que se vive no es fácil para los futbolistas, hay gente que le cuesta un tiempito más y está en nosotros darle la confianza a cada uno de ellos para decirles que son buenos y a veces las cosas no salen. Hay que mantener la tranquilidad y la calma y creer y trabajar. Me pone contento. Más allá ahora de los lesionados que tenemos vamos a tener dos menos".

Mercado de fichajes: "Creo que vamos trabajando con respecto a lo que hemos vivido en otros lugares cuando no salen las cosas bien, creo que por eso fui contratado, por tener experiencia en momentos de dificultad y poder transmitir la tranquilidad que el grupo necesita, y luego mucho trabajo y corrección. Con lo que respecta al mercado, Antonio hablará en su momento y todos saben la situación real de club. Miro a los jugadores que tenemos, trato de potenciarlos y darles confianza, por ahora estamos nosotros y tenemos que sacar esto adelante".

La reflexión de Matías Almeyda sobre Oso y la cantera del Sevilla

Momento de Oso: "En todos los lugares donde estuve siempre hice debutar a jóvenes. Fui joven, debuté en Primera y ese sentimiento no me lo puedo sacar de la cabeza, cuántos sueños tienen. Ahora, para mí los canteranos se llevan de una manera, con los pies sobre la tierra, hablándoles claro. Repito que lo que hacía Oso de jugar en el segundo equipo era perfecto porque mantenía el ritmo a diferencia de otros muchachos que sólo entrenan y ese ritmo es muy difícil lograrlo desde arranque en el primer equipo. Esta lesión de Gaby Suazo abrió una puerta que está aprovechando. Hoy me gustó ver al Sevilla con muchos canteranos, eso es bueno también, y dentro del momento que se vive. Mientras los vea que están bien tendrán posibilidad, cuando los vea que se elevan, bajarán, depende de ellos".