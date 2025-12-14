Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sevilla FC

Las notas de los jugadores del Sevilla ante el Oviedo: Akor Adams y Batista Mendy, los mejores

El conjunto de Matías Almeyda venció al Real Oviedo con goles de Akor Adams, Sow y Batista Mendy

Los jugadores del Sevilla FC posan para una foto durante el partido de fútbol de la liga española, LaLiga EA Sports, disputado entre el Sevilla FC y el Real Oviedo en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

Los jugadores del Sevilla FC posan para una foto durante el partido de fútbol de la liga española, LaLiga EA Sports, disputado entre el Sevilla FC y el Real Oviedo en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. / Joaquín Corchero / AFP7 / Europa Press

Álex Mérida

Álex Mérida

Sevilla

El Sevilla Fútbol Club venció con autoridad al Real Oviedo con una goleada por 4-0 en el último partido de 2025 en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Akor Adams abrió la lata en el minuto cuatro y él mismo asistió pasado el 20' a Sow para encarrilar la victoria, cediendo tras la reanudación el tercero a Mendy -este sí le computa en datos- y cerrando la plácida tarde en Nervión Chidera Ejuke con un golazo tras una jugada personal.

Las notas de los jugadores del Sevilla Fútbol Club

(7) Matías Almeyda: lo que funciona no se toca. Mantuvo el dibujo de Valencia que lo acercó a la victoria y cedió la iniciativa al Oviedo para hacerle daño en transición. Dominó por completo el encuentro en un día difícil en Nervión

Titulares

(6) Odysseas Vlachodimos: inédito casi todo el partido. Sólo tuvo que atajarle un cabezazo débil a Rondón en el 3'. Errático en el juego de pies. Portería a cero.

(6) José Ángel Carmona: no se prodigó mucho en ataque, estando comedido y centrado en no cometer errores ni en despistar su espalda.

(5) Fábio Cardoso: cada vez que saltó de zona evidenció la alarmante falta de ritmo y de aceleración en pocos metros que tiene para evitar que el rival le gane a su espalda. Mucho mejor en el eje como líbero sin tener que recorrer tanto espacio.

(7) Nemanja Gudelj: portó el brazalete demostrando ser el líder de la defensa. Lleva dos partidos a buen nivel. Iguala a Escudé como sexto extranjero con más partidos en el Sevilla y a Dani Alves, con 175, como el sexto extranjero con más partidos en Primera en el Sevilla.

(7) Andrés Castrín: inició el tercero del Sevilla con una acción en la que se metió en campo contrario. Seguro, expeditivo y atento a las ayudas.

(7) Oso: aporta siempre peligro por la izquierda y cada vez que sube crea indecisiones al rival. De menos a más. Empezó centrado en tapar a Hassan y terminó ganando todas las acciones por la banda en el apartado ofensivo. A este ritmo le va a ganar el puesto a Suazo, sobre todo a la hora de actuar como carrilero. Muy gratas sensaciones en su primer partido con el Sevilla en el Pizjuán en competición oficial.

(8) Batista Mendy: tenía ganas de resarcirse tras el mal partido en el derbi en Nervión y lo demostró con pundonor, estando atento en la resta y con criterio a la hora de jugar, más que Agoumé y Sow. Lo coronó con un golazo -su primero en el Sevilla- haciendo el tercero tras recortar a Costas en el área.

(7) Djibril Sow: anotó su segundo gol de la temporada y el segundo en el partido del Sevilla para encaminar la victoria. Llegó en una acción en área que él ganó y que metió la puntera para conectar un remate flojo pero efectivo pegado al palo. Se marchó sustituido al descanso.

(7) Lucien Agoumé: gran asistencia en el primer gol a Akor Adams con un buen balón filtrado. Tras ello, que ocurrió en el 3', bajó su implicación y su grado de acierto a la hora de hacer progresar las jugadas. Es diésel.

(5) Alexis Sánchez: estuvo fallón con el balón en los pies, pero no se puede negar su implicación en el esfuerzo colectivo, bajando incluso a defender acciones de peligro del Oviedo a área propia. El Pizjuán le agradeció el compromiso.

(9) Akor Adams: se desmarcó con inteligencia yéndose al centro para romper a la zaga oviedista, y en la salida ante Escandell, aunque el control se le fue largo, llegó sin problemas y definió cruzando al palo corto. Se va con Nigeria a la Copa África tras reencontrarse con el gol, asistir a Sow -aunque no le contó- en el segundo y sí quedar en el registro el tercero que le cedió a Mendy. Su partido más completo con la camiseta del Sevilla. Tuvo otro gol en un buen cabezazo a la salida de un córner en la segunda mitad.

Akor Adams of Sevilla FC celebrates a goal during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between Sevilla FC and Real Oviedo at Ramon Sanchez-Pizjuan stadium on December 14, 2025, in Sevilla, Spain. AFP7 14/12/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN. Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press;2025;SPORT;ZSPORT;SOCCER;ZSOCCER;Sevilla FC v Real Oviedo - LaLiga EA Sports;

Akor Adams celebra su gol durante el partido de fútbol de la liga española, LaLiga EA Sports, disputado entre el Sevilla FC y el Real Oviedo en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. / Joaquín Corchero / AFP7 / Europa Press

Suplentes

(5) Manu Bueno: intentó participar en las jugadas, pero se entretiene mucho y toca demasiado el balón. Con todo resuelto encontró más espacios entre líneas.

(5) Miguel Sierra: ayudó a Carmona en la contención en los minutos finales.

(7) Chidera Ejuke: estuvo muy fallón, pero se inventó la jugada del cuarto que él empezó y terminó con gran acierto tras regatear a toda la defensa sevillista. Acabó divirtiéndose.

(Sc) Joan Jordán: sustituyó a Agoumé en el 85', siendo pitado por el grueso de aficionados del Pizjuán a su entrada.

