El Sevilla de Almeyda golea al Oviedo y recupera sensaciones en el último partido de 2025 en Nervión (4-0)

Al último partido del año del Sevilla Fútbol Club de Matías Almeyda en el Ramón Sánchez-Pizjuán saltó con línea de cinco en defensa a pesar de la ingente cantidad de bajas que presentaba su equipo. Cardoso, Castrín y Gudelj formaron de inicio en el eje de la zaga, dejando al veterano Alexis Sánchez junto a Akor Adams en punta, quien iba a ser a la postre el hombre del partido.

Enfrente, un Real Oviedo con el once esperado. "Yo te sueño y te persigo con la única intención de dejar mi corazón latiendo siempre contigo", rezaba sobre los anillos de Gol Norte, Fondo y Gol Sur, siendo éste el último tifo de Biris Norte de 2025 por su 50 aniversario.

Fotogalería | Sevilla FC-Real Oviedo / José Manuel Vidal

El tímido aviso de Salomón Rondón a los tres minutos provocó el primer y último remate del conjunto carbayón en toda la primera parte, que uno más tarde del cabezazo del venezolano encajaría el primero.

Akor Adams abre la goleada del Sevilla

Fue Akor Adams, que se mantuvo bien al límite del fuera de juego, el que recogió un buen balón al espacio de Agoumé y definió ante Escandell. El primer control del nigeriano, algo largo, no influyó en su posterior golpeo al primer palo.

El gol puso el partido de cara para los de Almeyda ante los de Luis Carrión, con una plantilla limitada y un entrenador quizás de menor nivel. Sólo en una jugada que se empeñó en revisar tanto Díaz de Mera en el campo González Francés en el VAR. El balón golpeó en la mano de Mendy cuando este estaba siendo derribado. Sin castigo, a los oviedistas se les fue la única posibilidad de recomponerse.

La jugada polémica no influyó en el Sevilla, que en cuanto se reanudó el juego hizo el segundo. Llegó en una descarga en banda de Akor Adams en la que se buscó el espacio para sacar un centro que, tras rebotar en un defensor, acabó en la diestra de Djibril Sow, que definió con un golpeo mordido al palo largo que se coló lamiendo la cepa del palo.

Con el triunfo encaminado, las gradas del Sánchez-Pizjuán miraron nuevamente al palco para pedir la dimisión de la directiva y de Del Nido Carrasco en particular, todo ello con el telón de fondo de la importante Junta General de Accionistas del Sevilla de este lunes con un proceso de venta activo a capital extranjero.

A la vuelta de vestuarios hubo modificación en ambos equipos, entrando en el conjunto blanquirrojo el canterano Manu Bueno por Djibril Sow.

El ínfimo nivel del Oviedo lo iba a castigar por tercera vez el Sevilla con una jugada larga que terminó en las botas de Batista Mendy, recortando con elegancia a David Costas en el área y definiendo ante Escandell sin que éste pudiera evitarlo.

La acción comenzó con el francés tocando en la izquierda con Manu Bueno, quedando sin marca en la frontal mientras el balón avanzaba por el costado contrario. Agoumé buscó un pase interior para Akor y éste la dejó con la espuela para que Mendy encarara al zaguero oviedista e hiciera el 3-0.

Con el partido totalmente sentenciado comenzó a hacer cambios Matías Almeyda, tardando quizás en sacar del campo a un cansado Alexis Sánchez, muy voluntarioso pero errático. Chidera Ejuke y Miguel Sierra entraron por el de Tocopilla y por Batista Mendy, uno de los más destacados, en el tramo final del duelo en el Sánchez-Pizjuán.

Sin sufrir ante un Oviedo que lo intentó en los diez últimos sin acierto ante un Sevilla sólido y con muy pocas concesiones en el apartado defensivo, los nervionenses buscaron cerrar la goleada a la contra. Fores pudo descontar para los asturianos al final, pero el que agrandó el marcador fue Chidera Ejuke.

El extremo nigeriano recibió en la izquierda y se marcó una gran jugada individual para anotar el cuarto del Sevilla ante un Oviedo ya con 10 por la expulsión de Carmo.

Un gran nivel de Akor Adams y de Batista Mendy llevó al Sevilla Fútbol Club a su tercera victoria como local en Nervión de la temporada ante un conjunto carbayón que huele a Segunda División salvo que lo remedie en el mercado invernal.

Los de Matías Almeyda ganan aire y escalan hasta la octava posición en una jornada en la que los resultados de los rivales de la zona baja medio obligaban al triunfo que consiguió. Con 20 puntos en la jornada 16, los blanquirrojos cerrarán 2025 el miércoles con el duelo copero en Mendizorroza y el próximo sábado en el Bernabéu ante el Real Madrid.