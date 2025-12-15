Los accionistas no dan respiro al consejo del Sevilla FC: insisten en que no se venda el club a capital extranjero

La Junta General Ordinaria del Sevilla FC tuvo una entrada tranquila. Del Nido Benavente no hizo declaraciones, solo dio las buenas tardes. Y la tercera vía, al menos la que encabeza Lappi, solo dejó caer que esperaba conocer algo más. Pero solo era la calma que precede a la tormenta (de más de cuatro horas), a pesar de que se aprobaron todos los puntos del orden del día.

Una vez iniciada la junta, el silencio se volvió turbulencia. Del Nido Carrasco informó que su padre había sido informado por Burofax que debía votar conforme al pacto suscrito. Es decir, tendría que votar de manera positiva a todos los puntos del orden del día. Comenzaron entonces los primeros pitos y gritos de “fuera”.

Del Nido Benavente tomó entonces la palabra y protestó por las acciones y la lista de asistentes. Las pantallas ponían el reloj de 5 minutos a correr en contra. El expresidente sevillista aseguró, citando también a los tribunales, que él sí puede votar. Se guardó que de hacerlo de manera contraria al sentido del voto del pacto suscrito podría acarrearle una sanción económica. Reclamó que fue privado de voto en las juntas anteriores.

Del Nido Benavente en la Junta de Accionistas del Sevilla FC. / D. D.

Si hubiera esto sido fútbol, la crónica resaltaría que no hubo sorpresas en el inicio. Todo comenzó con los dos contendientes bien preparados y habiendo estudiado al rival -padre e hijo leyeran sus escritos-. Las jugadas, sin embargo, eran previsibles.

Del Nido Benavente citó un auto en el que aseguraba que José Castro no podía acordar el sentido del voto con Del Nido Carrasco. Y avisó de que acudiría a los tribunales en caso de que así se hiciera para denunciar delitos de desobediencia judicial y otros delitos societarios. El expresidente del Sevilla FC agradeció el exceso de tiempo que se le concedió.

Resumen de la temporada

Una vez pasados los preámbulos, José María del Nido Carrasco repasó lo que fue la última temporada. Destacó distintos aspectos, resaltando que en lo deportivo se esperaba mucho más y se sufrió demasiado para lograr la permanencia. Con respecto al balance económico, destacó los más de 50 millones de euros de pérdidas y anunció el equilibrio presupuestario para la actual.

El desfase entre presupuesto y el resultado de la pasada temporada lo achacó Del Nido Carrasco a las plusvalías recibidas por los fichajes. Solo se consiguieron 6, a pesar de que aseguró que recibieron ofertas por valor de 90 millones de euros que no se fraguaron porque “los jugadores no aceptaron”. Comenzaron los asistentes a murmurar.

Si alguien pensó que el 4-0 al Oviedo pudo calmar las aguas, se equivocó. Fue sacarlo a relucir y volvieron a sonar las quejas. Del Nido Carrasco resaltó que la plantilla del Sevilla FC está en la liga presupuestaria de Osasuna o Mallorca. La idea es poder tener una plantilla de unos 85 millones, pero que todo vaya a jugadores que cuenten para el entrenador y no estén lesionados continuamente.

Tres años de obras del Pizjuán

En este punto de información, Del Nido Carrasco explicó que la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento han aprobado el estudio de ordenación que se presentará a final de mes para la reforma del estadio Ramón Sánchez Pizjuán. El proyecto básico se quiere presentar en el segundo trimestre de 2026.

Las obras quieren licitarlas en junio de 2027. En total, serán tres temporadas las que el Sevilla FC estará fuera del Ramón Sánchez Pizjuán. Del Nido Carrasco señaló que con los locales comerciales del nuevo estadio, la obra se “autofinanciará”.

"No le quiero ni de taquillero"

Comenzaron los gritos y las acusaciones con los puntos del día. Se aprobaron las cuentas de 2022 hasta 2024 con resultados dispares, pero todos por encima del 70% de los votos. La mesa aseguró que no se trataban y solo se votaban porque se había hecho en juntas anteriores. Los gritos de “fuera” se repitieron continuamente.

Del Nido Benavente se levantó a protestar. “Por favor, no chilléis”, llegó a decir Del Nido Carrasco, lo que enfureció aún más a las masas.

Llegó el momento de la aprobación de las cuentas de 2025. Tras la explicación de por qué hubo un desfase del presupuesto (porque no se fraguaron las ventas de futbolistas estipuladas), llegaron las quejas de los accionistas, basadas en su mayoría por la alta remuneración del consejo de administración a pesar de sus resultados. "No le quiero ni de taquillero", dijo un socio a Del Nido Carrasco.

El abogado César Romero de la Osa se quejó igualmente de la inclusión de tres puntos extra en el orden del día. El letrado, en nombre de su representado, habló incluso de "ilegalidad".

"Terminaréis multimillonarios, pero en la historia negra"

Los accionistas también pidieron información sobre la posible venta de las acciones sevillistas a un fondo extranjero. El socio señaló, en una aplaudida intervención, a Pérez-Solano como autor intelectual de la venta "por interés económico" al capital extranjero y les pidió que tuvieran cuidado con a quién vendían las acciones.

El siguiente socio pidió la venta a Lappi y Quintero. Les puso en la tesitura de vender por "intereses personales" a capital extranjero o a sevillistas. Además, preguntó si se le pondrían condiciones a la venta como la no utilización del estadio y de la ciudad deportiva.

La protesta fue conjunta, preocupada sobre todo por la venta del Ramón Sánchez Pizjuán. "Terminaréis multimillonarios, pero en la historia negra", apostilló un socio sobre la posible venta a capital extranjero.

Antonio Lappi en la Junta General de Accionistas. / D. D.

En uno de los ruegos, un socio solicitó que se tuviera "en cuenta el sentimiento sevillista" para la venta. "No sería un favor, es de justicia por la venta de los terrenos de Nervión plaza con los que pudieron dominar el club".

"Ahí tienen los números"

Del Nido Benavente fue el penúltimo en tomar la palabra. Lo hizo para pedir explicaciones sobre el crédito de Goldman Sachs y, sobre todo, saber si algún miembro del consejo ha cobrado por la firma del acuerdo.

Benavente también preguntó por si se había nombrado un nuevo CEO y recalcó que él ya anunció "hace cuatro años" que estaban "creando un club ruinoso" y se le "llamó de todo". "Ahí tienen ustedes los números".

Respuesta de Del Nido Carrasco

Del Nido Carrasco dio sus explicaciones. Las mismas, en realidad, que ya ha dado en más de una ocasión en las juntas anteriores. Sobre el crédito de Goldman Sachs recalcó que se firmó con condiciones totalmente fuera de mercado: 6% de interés y 10 años de vencimiento, con dos de carencia, entre otras.

Afeó el presidente del Sevilla FC al socio Joaquín González, presidente de Accionistas Unidos que le dijera que no podrían salir a la calle si vendían a capital extranjero. "Eso está muy feo, Joaquín".

González utilizó los ruegos y preguntas para aclarar que no había querido referirse a eso. Aseguró que "si hoy no puedes salir por la gestión, menos por una venta por la pasta. Yo no he dicho que te vayan a hacer nada".

"¿Están vendiendo mi parte?"

Del Nido Benavente tomó la palabra por última vez en el punto de ruegos y preguntas. Insistió de nuevo en preguntar por el crédito de Goldman Sachs y luego preguntó por la venta del club.

Porque el ex presidente del Sevilla FC no sabe nada de ninguna oferta. De hecho, interpeló al secretario Pérez-Solano por si estaba negociando con alguien en su nombre. "¿Están vendiendo mi parte?", sentenció Del Nido Benavente.