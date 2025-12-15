Sevilla FC
Alineaciones y horario del Alavés-Sevilla: Isaac y Peque se apuntan al once
El conjunto de Matías Almeyda jugará en Mendizorroza los dieciseisavos de final de la Copa del Rey a partido único y sin VAR aún en esta ronda
El triunfo por 4-0 del Sevilla Fútbol Club al Real Oviedo el pasado domingo ha calmado las aguas en el apartado clasificatorio. Los de Matías Almeyda, en una tarde solvente en el Ramón Sánchez-Pizjuán ante un conjunto carbayón desdibujado por completo.
Este miércoles, el cuadro blanquirrojo disputará su tercer partido de la Copa del Rey en Mendizorroza, jugándose el pase a los octavos de final de la competición con el Deportivo Alavés, a encuentro único, sin VAR y fuera de casa.
Será una eliminatoria pareja entre los de Eduardo Coudet y los de Matías Almeyda tras adelantar los sevillistas a los babazorros en la tabla clasificatoria de LaLiga. Los locales llegan tras caer con el Real Madrid por 1-2 y el Sevilla después de golear al Oviedo en casa.
Peque e Isaac regresan al once
Matías Almeyda recibirá dos buenas noticias, al menos, de cara al duelo contra el Deportivo Alavés de dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Peque Fernández e Isaac Romero están de vuelta tras la sanción en Liga, y ahora tras cumplirla, podrán jugar en el Bernabéu el próximo sábado en el campeonato y antes en la competición del KO.
Todo ello también provocado por las citaciones con Nigeria para la Copa África de Chidera Ejuke y Akor Adams, dos de los cuatro goleadores ante el Oviedo.
Con la baja de Nyland por lesión, en portería se abre la posibilidad de que entre Alberto Flores o de que Almeyda apueste por Vlachodimos como en Liga. Juanlu debería ser una de las novedades en la defensa, como Suazo en la izquierda, teniendo también muchas opciones Ramón Martínez en el eje junto a Fábio Cardoso y Gudelj -a buen nivel en los últimos encuentros- o Castrín.
Manu Bueno es otro de los canteranos que tendrán minutos en la Copa del Rey, junto a Lucien Agoumé probablemente, el que tiene menos carga en los últimos partidos.
A las vueltas de Peque e Isaac al once se suma la de Alfon, que tras superar el proceso febril debe estar listo, más si cabe tras descansar contra los carbayones. Miguel Sierra, otro de los productos de la carretera de Utrera, se postula como uno de los que tendrá la oportunidad en Copa en un choque difícil.
Horario del partido entre el Alavés y el Sevilla
El Deportivo Alavés de Eduardo Coudet y el Sevilla Fútbol Club de Matías Almeyda se enfrentarán en los dieciseisavos de final de Copa del Rey este miércoles 17 de diciembre a partir de las 21:00 horas en Mendizorroza.
En los últimos cinco enfrentamientos en el feudo babazorro entre Alavés y Sevilla, el conjunto blanquirrojo ganó dos de ellos, siendo uno el más reciente esta temporada por 1-2, y el otro correspondiente a la edición de la Copa del Rey de 2023 venciendo en los octavos por 0-1 con gol de Rakitic.
Dónde ver por televisión el Deportivo Alavés-Sevilla FC
El encuentro entre el Deportivo Alavés de Eduardo Coudet y el Sevilla Fútbol Club de Matías Almeyda, correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, será retransmitido en directo por Movistar+ en Movistar LaLiga 2 (dial 57 en Movistar y 112 en Orange TV). Además, desde El Correo de Andalucía podrás seguir la narración en directo con el minuto a minuto.
