Almeyda defiende a Oso y lanza un mensaje a los canteranos del Sevilla

"A los canteranos hay que llevarlos con los pies sobre la tierra", reflexionó Almeyda tras la goleada del Sevilla al Oviedo

Oso, del Sevilla FC, en acción durante el partido de LaLiga EA Sports, disputado entre el Sevilla FC y el Real Oviedo en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

Oso, del Sevilla FC, en acción durante el partido de LaLiga EA Sports, disputado entre el Sevilla FC y el Real Oviedo en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. / Joaquín Corchero / AFP7 / Europa Press

Álex Mérida

Álex Mérida

Sevilla

Una de las noticias positivas de la goleada del Sevilla Fútbol Club al Real Oviedo en el Ramón Sánchez-Pizjuán fue la actuación de Joaquín Martínez Gauna, más conocido como 'Oso'. El canterano blanquirrojo debutó en Primera División la pasada jornada en Mestalla ante el Valencia provocando el tanto sevillista en un centro suyo que desvió Tárrega a la red.

Este pasado domingo ante los oviedistas también se estrenó de forma oficial en Nervión con el primer equipo del Sevilla, aportando peligro cada vez que subió el carril izquierdo de la defensa de cinco que parece que se vuelve a instaurar en el esquema de Matías Almeyda. El alicantino, con estas dos buenas actuaciones, le pone ahora las cosas difíciles a Gabriel Suazo cuando el chileno esté recuperado.

Si en la capital del Turia era Oso el que declaraba que fue "un día que he soñado toda mi vida", en la rueda de prensa tras el duelo con el conjunto carbayón fue 'El Pelado' quien defendió al joven lateral zurdo y lanzó una reflexión sobre cómo se gestiona la llegada a la élite de los canteranos.

Matías Almeyda aplaude una acción de sus futbolistas durante el Sevilla FC - Real Oviedo de LaLiga en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Matías Almeyda aplaude una acción de sus futbolistas durante el Sevilla FC - Real Oviedo de LaLiga en el Ramón Sánchez-Pizjuán. / Joaquín Corchero / AFP7 / Europa Press

La apuesta de Almeyda por la cantera

"En todos los lugares donde estuve siempre hice debutar a jóvenes. Fui joven, debuté en Primera y ese sentimiento no me lo puedo sacar de la cabeza, cuántos sueños tienen", reflexionaba el técnico del Sevilla FC.

Reflexionando sobre esos sueños que tienen los canteranos, Matías Almeyda dejó claro que tiene su forma de llevarlos, y que hay que tratarlos con franqueza: "Para mí los canteranos se llevan de una manera, con los pies sobre la tierra, hablándoles claro".

La lesión de Gabriel Suazo en el sóleo de su pierna izquierda tras el Espanyol le abrió la oportunidad de jugar en Almendralejo en la Copa del Rey, debutar en Primera en Mestalla y seguir alcanzando metas con su primer partido en el Sánchez-Pizjuán en la goleada al Oviedo. "Esta lesión de Gaby Suazo abrió una puerta que está aprovechando", explicó el argentino.

Para Matías Almeyda, lo más importante con los canteranos es que tengan ritmo y no sólo entrenen, para que sigan con su progresión y no se estanquen: "Repito que lo que hacía Oso de jugar en el segundo equipo era perfecto porque mantenía el ritmo a diferencia de otros muchachos que sólo entrenan y ese ritmo es muy difícil lograrlo desde arranque en el primer equipo".

Por último, el técnico del Sevilla reconoció que contra el Oviedo le gustó "ver al Sevilla con muchos canteranos, eso es bueno también, y dentro del momento que se vive. Mientras los vea que están bien tendrán posibilidad, cuando los vea que se elevan, bajarán, depende de ellos", finalizó Almeyda, que terminó con Andrés Castrín, Oso, Manu Bueno y Miguel Sierra el choque frente a los asturianos.

