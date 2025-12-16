Almeyda prioriza la Copa frente al Alavés: “El partido de mañana es una final”

Es una semana importante en el Sevilla FC y en Nervión lo saben. El club sevillista prepara a conciencia el partido de Copa del Rey ante el Deportivo Alavés. Prueba de ello ha sido el mensaje que ha trasladado Matías Almeyda en la rueda de prensa previa al choque: "El partido de mañana es una final".

Sin ningún tipo de tapujos, el entrenador argentino analizó el encuentro en Mendizorroza y de la importancia. "Recuperamos algunos jugadores, nos queda algún día más. Lo afrontaremos con responsabilidad y ganas porque es una final y el equipo que vamos a poner en la cancha deseamos que pase".

Rubén Vargas ha vuelto a los entrenamientos

Almeyda intentará rearmar un once inicial similar frente al Oviedo y Valencia con defensa de tres, viendo la seguridad de los últimos partidos. En la plantilla acumula varias bajas importantes: Kike Salas, Marcao, Nianzou, Nyland y Vargas. Este último ha vuelto al césped este martes para realizar carrera continua y ejercicios de balón, aunque su regreso a competición está descartado. "Rubén está mucho mejor, los plazos los marca el cuerpo del jugador y el doctor. Como entrenador lo quiero tener rápido, pero no sirve que vuelva rápido y se lesione. Veremos el progreso." Si los plazos se cumplen, su regreso podría estar frente al Levante a principios de año.

El técnico argentino no quiere que se desvíe la atención a otros temas extradeportivos como la junta de accionistas de este lunes. “Me gusta empaparme de lo que piensan los accionistas para conocer el compromiso de todos. Como entrenador y exjugador del Sevilla, mi idea es la unión, pero soy entrenador y no entro en otros temas”. Aseguró haberla escuchado “entera”, además de documentarse sobre juntas anteriores para entender el contexto accionarial del club.

El once inicial podría ser Vlachodimos, Castrín, Gudelj, Cardoso, Carmona, Oso, Mendy, Agoumé, Sow, Peque, Isaac Romero.

Horario del partido entre el Alavés y el Sevilla

El Deportivo Alavés de Eduardo Coudet y el Sevilla Fútbol Club de Matías Almeyda se enfrentarán en los dieciseisavos de final de Copa del Rey este miércoles 17 de diciembre a partir de las 21:00 horas en Mendizorroza. Será retransmitido en directo por Movistar+ en Movistar LaLiga 2 (dial 57 en Movistar y 112 en Orange TV). Además, desde El Correo de Andalucía podrás seguir la narración en directo con el minuto a minuto.