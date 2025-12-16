Antonio Lappi confirma a Monchi en su proyecto: "Hemos hecho una oferta de 320 millones por el Sevilla FC"

Antonio Lappi fue el gran protagonista de la Junta de Accionistas del Sevilla FC. El empresario reconoció haber presentado una oferta de 320 millones de euros a las familias que tienen el accionariado mayoritario de la sociedad anónima deportiva sevillista, pero "no he recibido respuesta; no sé si es una una respuesta".

Lappi entiende que es lícito que los actuales gestores de la entidad intenten "maximizar el valor" de la empresa. Sin embargo, habló de diferenciar el precio y el valor, porque aquí "hablamos de un legado". "Espero que podamos tener un acercamiento, a mí me encantaría. "Ya no solo que haya una venta, yo creo sinceramente que todo se puede reconducir. Si en 2002 se cogió tan osado y se le dio la vuelta, todo es posible y reconducible", dijo.

El empresario no sabe cómo están las negociaciones con el fondo americano, pero sí que "no desistirá en ningún caso". Asegura que él se ha visto "abocado" junto a Federico Quintero a presentar la oferta: "La única opción que nos daban". Esa oferta la catalogó de "muy valiente, demasiado valiente, porque estamos hablando de más de 320 millones de euros", antes de insistir en la reconducción de "todo". Si su oferta no es la mejor, aseguró que tampoco es la peor.

Lappi habló de reconducir la situación hasta sin una venta de por medio. "Por mi parte, tiendo mi mano para buscar una solución, ojalá sea así", exclamó.

Dejó claro que él no tiene necesidad ninguna de cobrar si entra en el consejo de administración. Recordó viejos tiempos en los que llegó, incluso, a avalar operaciones por tres millones de dólares. "Independientemente de eso lo haría con la mayor transparencia del mundo", dejó claro el empresario, que asegura tener cubiertas sus necesidades porque no es el que más tiene, sino el que menos necesita.

Sobre la posibilidad de que Monchi estuviera en su proyecto fue muy claro: "Automáticamente". El empresario elogió al de San Fernando por su profesionalidad.

"La entidad está en bancarrota"

José María del Nido Benavente fue el otro gran protagonista de esta cita. En esta ocasión algo más sosegado que en las citas anteriores, aunque peleó contra el consejo y llegó a preguntar si estaban vendiendo su parte, el expresidente del Sevilla FC resaltó que él ya avisó hace cuatro años de que esto ocurriría. "Por lo que me llamaban mentiroso y agorero, hoy es una realidad: la entidad está en bancarrota. Mire usted los números que le dé la gana mirar".

"Yo me he reunido con Lappi", dejó claro Del Nido Benavente. Además, aseguró que fue él quien lo llevó al fútbol y lo hizo consejero. En definitiva, él sí le presentó una oferta. "Me hizo una oferta que desde el punto de vista del proyecto y económico la consideré insatisfactoria, pero yo con Lappi me reúno cada vez que le dé la gana, porque lo conozco desde hace muchos años".

Sobre el fondo extranjero, le preguntó a su hijo y se quedó sin respuesta. Recalcó que "no sabe más nada", pero estudiará "precio, condiciones y proyecto" de "todo el que venga". Eso sí, aseguró: "No voy a subastar al Sevilla FC".

Sobre reconducir la situación sin venta, no ve a Lappi con las acciones suficientes para capitanear dicho proyecto. Pero está dispuesto "a todo" con tal de cambiar a los actuales gestores y poner a otros. "La entidad no puede estar perdiendo 40 o 50 millones de euros", dijo. "Con la afición que hay, el que sepa es capaz de levantar esta sociedad", sentenció.

"No participo en un proceso de venta de acciones"

En último lugar habló Del Nido Carrasco. Celebró que se aprobaran todos los puntos del orden del día y aseguró que se encuentra "muy satisfecho" de una junta que le pareció que tuvo "un ambiente más tranquilo" que en las últimas.

No entró en las distintas ofertas que pudiera haber por el Sevilla FC, ya que su trabajo se centra únicamente en la gestión. Repitió que él solo tiene "100 acciones" y que no participa en estos procesos. Por eso dejó sin responder la última pregunta que le hizo su padre en la junta de accionistas.

Igualmente, habló sobre un descenso de la beligerancia de su padre en la Junta de Accionistas. "Hoy no me han insultado, no ha venido mi hermano... Si a eso se refiere con que ha sido menos beligerante...", respondió Del Nido Carrasco, que señaló que estuvo tranquilo en otras ocasiones y hoy. "Las formas de las anteriores no me gustaban y menos como hijo, claro".