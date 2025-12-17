Alavés y Sevilla miden fuerzas en el único cruce de Primera de dieciseisavos

El Deportivo Alavés y el Sevilla FC se enfrentan este miércoles en Mendizorroza (21.00 horas) en un duelo de máxima exigencia correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, el único cruce entre equipos de Primera División de la ronda, con ambos conjuntos llegando en una situación muy similar en LaLiga EA Sports, instalados en la zona media de la clasificación y con la ambición de avanzar en el torneo del KO.

Exigente prueba en Mendizorroza

El conjunto albiazul espera al cuadro hispalense después de poner contra las cuerdas en su feudo al Real Madrid y acabar con buenas sensaciones a pesar de la derrota (1-2).

Los del argentino Eduardo 'Chacho' Coudet han demostrado durante la temporada que ganan enteros cuando juegan de locales y reciben el apoyo de su afición.

Como hizo ante Getxo y Portugalete en rondas previas de la Copa del Rey, el técnico argentino variará a su once titular a pesar de jugar ante un equipo de la máxima categoría, si bien el grueso de los jugadores que aparezcan de salida son habituales durante los partidos de LaLiga.

Todo apunta a que la defensa que acompañe a Raúl Fernández, que tomará el relevo de Antonio Sivera en la portería albiazul, será la habitual de Copa, con Yusi, Moussa Diarra, Carlos Protesoni y el canterano Egoitz Muñoz en la banda derecha.

El centro del campo podría ser para Ander Guevara y Jon Guridi, que estarían acompañados en las bandas por Carles Aleñá y Carlos Vicente, goleador ante el Real Madrid, mientras que la zona más ofensiva será para Mariano Díaz y Toni Martínez, que jugarán en la doble punta de ataque.

El chileno Suazo, Januzaj, Peque e Isaac, novedades en la lista de Almeyda El lateral chileno Gabriel Suazo y el extremo belga Adnan Januzaj, tras superar sus lesiones, junto a los atacantes Gerard Fernández 'Peque' e Isaac Romero, que estaban sancionados en LaLiga, son las novedades en la convocatoria del Sevilla para los dieciseisavos de final de la Copa del Rey que disputará este miércoles en el campo del Alavés. El entrenador argentino Matías Almeyda ofreció en la tarde de este martes una lista de veinticuatro jugadores para esta eliminatoria a encuentros único en Mendizorroza, a la que regresan Suazo y derecho Januzaj, que se han perdido cuatro partidos -tres de Liga y uno de Copa- por sendas lesiones en el sóleo y el bíceps femoral de la pierna izquierda, respectivamente. También vuelven a entrar en una citación del equipo sevillista el mediapunta Peque y el delantero canterano Isaac Romero, tras haber cumplido uno y dos partidos de sanción, respectivamente, por acumulación de amonestaciones en el caso del jugador catalán y por su expulsión con roja directa en el derbi del pasado 30 de noviembre contra el Betis.

La Copa regresa al feudo vitoriano

Con este encuentro, la Copa del Rey vuelve a Mendizorroza después de casi dos años, cuando el Glorioso superó al Real Betis por 1-0 el 6 de enero de 2024, con la incógnita de la asistencia que haya en el estadio, por la hora y porque los abonados tendrán que pagar entrada.

El último enfrentamiento entre ambos también se disputó en el estadio vasco en la quinta jornada de LaLiga de la temporada actual con un resultado favorable a los andaluces por 1-2.

El Sevilla llega reforzado anímicamente

El Sevilla FC viaja a Vitoria con la tranquilidad que le ha dado el contundente triunfo del pasado domingo ante el Oviedo (4-0), lo que se unió al empate (1-1) en la anterior jornada de LaLiga en Mestalla ante el Valencia, situación que ha paliado en algo la dolorosa derrota anterior en el derbi sevillano frente al Betis (0-2).

En la Copa, torneo que los sevillistas han ganado en cinco ocasiones, el equipo tiene el curioso dato de remontarse hasta enero de 2021 para que una eliminatoria se disputase como local y fue ante el Valencia (3-0), pero sin espectadores debido a la alerta sanitaria por el coronavirus.

Fue un año antes, en enero de 2020, cuando los aficionados pudieron acudir al Sánchez-Pizjuán para presenciar un partido de Copa del Rey, un Sevilla-Levante (3-1).

Los del técnico argentino Matías Almeyda quieren repetir el triunfo en la liga en Mendizorroza y hacer un pleno de éxitos frente al Alavés en la Copa, en la que ha superado la ronda en los dos precedentes históricos en los que se han medido.

Almeyda mantiene muchas incertidumbres sobre su alineación, ya que tiene a bastantes jugadores con problemas físicos, a los que se unen ahora las bajas de los nigerianos Akor Adams y Chidera Ejuke, convocados por su selección para la Copa de África.

Sí están disponibles otros dos delanteros que no estuvieron ante el Oviedo al estar sancionados, Isaac Romero y Gerard Fernández 'Peque', quienes también podrán jugar la cita de LaLiga del próximo sábado en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid.

Ocho fueron los que no pudieron jugar el domingo por lesión, los defensas Kike Salas, el chileno Gabriel Suazo, César Azpilicueta, el brasileño Marcao Teixeira y el francés Tanguy Nianzou, el extremo belga Adnan Januzaj, el extremo suizo Rubén Vargas y el meta noruego Orjan Nyland.

Los que más avanzados están en su recuperación son Suazo y Januzaj, mientras que a Kike Salas y a Rubén Vargas ya se les vio este martes con trabajos específicos individuales sobre el césped de la ciudad deportiva, aunque parece que a ninguno se les forzará para el partido de Vitoria.

Alineaciones probables

Alavés: Raúl Fernández; Egoitz, Moussa, Protesoni, Yusi; Guridi, Guevara; Aleñá, Vicente; Toni y Mariano.

Sevilla FC: Odysseas Vlachodimos; Carmona, Cardoso, Gudelj, Castrín, Oso; Juanlu, Peque, Agoumé, Alfon; Isaac Romero.

Datos del partido

Árbitro: Miguel Sesma Espinosa (Comité riojano).

Estadio: Mendizorroza.

Hora: 21:00.