El Sevilla se despide de la Copa en Mendizorroza tras un gol de penalti de Carlos Vicente (1-0)

Hasta cinco novedades introdujo de inicio Matías Almeyda para medirse al Deportivo Alavés en la Copa del Rey. Saltó el Sevilla Fútbol Club a Mendizorroza con Peque e Isaac de vuelta en el once, acompañados por Manu Bueno, Joan Jordán y Juanlu como jugadores más inesperados y con Odysseas Vlachodimos bajo palos ante la lesión de Orjan Nyland. .

Le confirió la importancia necesaria 'El Pelado' a los dieciseisavos de final del torneo del KO, con un conjunto blanquirrojo reconocible -salvo lesionados- sobre el terreno de juego y sin Agoumé ni Mendy de inicio, descansando para el Bernabéu. El greco-alemán sólo tuvo que intervenir una vez en los 45 minutos iniciales para desviar una volea de Yusi Enriquez a la salida de un córner.

Ciertamente, el peligro aunque escaso y disperso, lo puso el Sevilla en el acto inicial sobre Mendizorroza, en un encuentro con poca continuidad en las acciones, muchas interrupciones y poca vistosidad en el juego.

Fotogalería | Deportivo Alavés-Sevilla FC / El Correo

Isaac Romero de cabeza, tras un buen servicio de Oso, y Djibril Sow -vaya contra se cargó en los primeros minutos tras robar con acierto- desde la frontal en un disparo que no salió excesivamente colocado, fueron los que más cerca estuvieron de sorprender a Raúl Fernández, que disipó toda llegada sevillista sin problemas.

Ganó protagonismo el cuadro de Almeyda, estando más cerca de romper un marcador inicial que se mantuvo sin modificaciones al descanso. Oso, muy implicado en labores ofensivas, puso un gran balón atrás en el 28' sin encontrar rematador. En defensa también estuvo aplicado el de Torrevieja yendo fuerte y siempre de verdad a todas las acciones.

A la vuelta de vestuarios no hubo novedades en el verde, con los mismos protagonistas que terminaron la primera parte -Otto dejó su sitio a Protesoni por lesión en el 23'-, pero sí que hubo un giro en el guion del choque entre Alavés y Sevilla, con los babazorros ganando terreno y gozando de buenas oportunidades para abrir el electrónico en Mendizorroza.

Sería Carles Aleñà en un remate lejano el que hiciera intervenir a Vlachodimos para mandar a la esquina la jugada, desde la que estuvo más cerca de hacer el 1-0 el conjunto de Eduardo Coudet. Toni Martínez tocó en el primer palo y Protesoni recogió en el borde del área pequeña, obligando al internacional griego a sacar una mano providencial casi en la línea para mantener el empate.

Le empezó a costar al conjunto de Almeyda contrarrestar las llegadas del Alavés, cada vez más constantes y volcando en demasía el juego sobre el área sevillista. Viendo el panorama, el técnico de Azul llamó a Lucien Agoumé y Batista Mendy al filo del 70' para darle músculo a la medular, sustituyendo ambos a Djibril Sow y Manu Bueno.

La entrada de los dos pivotes franceses tampoco le dio consistencia al Sevilla, teniendo que aparecer nuevamente Vlachodimos para mantener el 0-0 tras un disparo potente de Carlos Vicente, que empezó a crecerse y a proyectarse por el costado de un Oso con pocas ayudas. En el rechace de dicha acción no fue capaz de definir Lucas Boyé, apareciendo de forma providencial Carmona para tirarse como pudo y evitar el tanto.

Replicaría Isaac Romero en un remate escorado pero fuerte que hizo a Raúl desviar a la esquina, desde la que no logró inquietar a los alavesistas.

Sería la única de peligro del Sevilla, que encajaría desde los once metros en un penalti de Castrín a Lucas Boyé tras ganarle el ariete la posición y el duelo en área y acabar zancadilleado. Carlos Vicente no falló la pena máxima aunque Vlachodimos le adivinara el lado y se estirara bien.

Agotaría los cambios Almeyda con Alexis Sánchez por Jordán, Alfon por Peque y con Sierra por Juanlu. Fruto de la desesperación y de los últimos minutos, sí que mostró el arrojo que no tuvo mucho antes siendo un conjunto nervionense con una presión fuerte y queriendo ir a por el 1-1.

Poco a poco fue embotando el Sevilla al Alavés en área propia, buscando ese empate que le diera 30 minutos extra de prórroga para buscar el pase a octavos, pero con más corazón que cabeza no logró acercarse a ese gol ante un conjunto babazorro bien pertrechado y esperando sus opciones a la contra para matar la contienda.

No logró igualar el Sevilla Fútbol Club, quedando eliminado de la Copa del Rey en dieciseisavos de final ante un Deportivo Alavés que apretó más a la vuelta de vestuarios y consiguió desde los once metros el único tanto del partido. Alexis Sánchez, en el último minuto, estuvo muy cerca de enganchar un golpeo mordido de Alfon para forzar el tiempo extra.