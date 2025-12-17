Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Matías Almeyda tras la eliminación del Sevilla en la Copa del Rey: "Se deciden por pequeños detalles"

El entrenador del Sevilla destacó el buen partido de Oso: Viene creciendo, cumpliendo, me gusta como deja el alma en cada balón, la interpretación y por ahí en los momentos que lo teníamos que encontrar era por donde hacíamos daño, jugó un gran partido, me gusto mucho otra vez"

Matías Almeyda da indicaciones a sus jugadores durante el Alavés-Sevilla de Copa del Rey en Mendizorroza.

Matías Almeyda da indicaciones a sus jugadores durante el Alavés-Sevilla de Copa del Rey en Mendizorroza. / L. Rico / EFE

Álex Mérida

Álex Mérida

Sevilla

El Sevilla Fútbol Club se queda fuera de la Copa del Rey. El conjunto de Matías Almeyda perdió por la mínima ante el Deportivo Alavés en Mendizorroza tras un penalti de Castrín a Lucas Boyé en el 79' que transformó Carlos Vicente.

Una eliminatoria de dieciseisavos de final igualada que se fue decantando en la segunda mitad para el lado de los babazorros, apareciendo Vlachodimos de manera imperial para evitar el gol del Protesoni sobre la línea. El griego adivinaría el lado del golpeo del penalti, pero no lograría atajarlo.

Al término del encuentro habló Almeyda para los medios del Sevilla y también en rueda de prensa analizando la derrota y, por ende, la eliminación copera: "Hicimos cosas buenas, cosas que faltaron, pero el partido fue bastante parejo. Estas eliminatorias se deciden por pequeños detalles".

Últimas ocasiones del Sevilla tras el gol del Alavés: "Fuimos más claros el primer tiempo y el segundo esa última jugada fue esa jugada que van todos para arriba y por ahí llegas al empate, pero creo que en el primer tiempo nos faltó un poco más de claridad, porque llegamos claro, moviendo de un sector a otro. El equipo hizo cosas parecidas al partido pasado con diferentes jugadores, pero esto era ganar para pasar".

Fin de 2025: "Bueno, creo que la mente la venimos trabajando hace rato porque ni hace dos días esto era, digamos, hay que ir con los pies sobre la tierra y ya enfocarnos definitivamente en el torneo y en lo que buscamos nosotros".

Almeyda destaca el partido de Oso

El jugador más destacado del Sevilla Fútbol Club ante el Deportivo Alavés fue Oso, a quien alabó Almeyda tras el encuentro por su buena actuación: "Es un joven que viene creciendo, viene cumpliendo, me gusta como deja el alma en cada balón, la interpretación y por ahí en los momentos que lo teníamos que encontrar lo encontrábamos pocos y era donde hacíamos daño. Jugó un gran partido, eso también nos motiva para saber que tenemos uno de estos jóvenes que va saliendo, que tiene personalidad para estos partidos y que se afianza cada vez más. Me gustó mucho hoy otra vez".

