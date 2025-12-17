Las notas de los jugadores del Sevilla ante el Alavés en Copa del Rey

El Sevilla Fútbol Club cayó eliminado de la Copa del Rey. Le ocurrió en Mendizorroza ante el Deportivo Alavés en un choque que se decantó desde los once metros tras zancadillear en el 79' Andrés Castrín a Lucas Boyé. Carlos Vicente no falló desde la pena máxima y transformó el único tanto del partido aunque Vlachodimos le adivinara la intención.

Las notas de los jugadores del Sevilla Fútbol Club

(3) Matías Almeyda: llegó el Alavés, un equipo de Primera División y lo eliminó de la Copa del Rey. Apenas creó peligro y en un nuevo error defensivo, esta vez con penalti en contra, se marcha para casa a las primeras de cambio. Cuando el Alavés estaba dominando antes del gol se entiende que buscó darle consistencia con Agoumé y Mendy, pero no lo logró. Sow necesitaba descanso. Esta vez el error fue de Castrín, el primero que comete en la temporada. Pero es que habitualmente hay uno que comete un fallo que sentencia el partido. A ver qué pide y qué le traen en invierno.

Titulares

(6) Odysseas Vlachodimos: realizó tres buenas paradas para mantener el 0-0 y en el penalti le adivinó el lado a Carlos Vicente pero no logró atajarlo.

(4) Juanlu Sánchez: notó en su regreso tras lesión que le faltaba algo de ritmo y continuidad. Cumplió en tareas defensivas pero no estiró al equipo en ataque. Y lo quiso el Nápoles en verano...

(5) José Ángel Carmona: jugó como central diestro en línea de cinco y salvó un gol bajo palos a Toni Martínez. Errático con el balón y bien colocado sin él en apartado defensivo, aunque a veces salta de zona de forma muy impulsiva.

(5) Nemanja Gudelj: se está asentando como líbero en defensa de cinco y está demostrando estar cómodo organizando al Sevilla desde su posición.

(4) Andrés Castrín: un penalti infantil condenó al Sevilla. Sin hacer un mal partido, la acción fue clave para la eliminación. Boyé le ganó la posición y cuando quiso redimirse de su fallo fue al suelo y lo derribó.

(7) Oso: fue el mejor del Sevilla, el que no paró de subir el costado izquierdo y hacer daño al Alavés, buscando llegar hasta línea de fondo para buscar a sus compañeros. Mete centros tensos, con peligro y da la sensación de ser más seguro también en el apartado defensivo que Suazo, a pesar de terminar muy cansado. A ver qué hace Almeyda cuando esté al 100% el chileno.

(4) Joan Jordán: un desastre a balón parado. Y con todo, le da sentido al juego del Sevilla.

(3) Manu Bueno: no influye en el juego. Desapercibido por completo. Así va a jugar muy poquito, y mira que es fácil ser protagonista en un mediocampo muy carente de juego.

(5) Djibril Sow: robó a Antonio Blanco un balón con el Alavés roto y todo lo que hizo bien en la anticipación lo hizo mal con el esférico en los pies con mucha facilidad para jugar con Peque o Isaac. Tuvo el 0-1 en un buen disparo desde la frontal que le tapó Raúl. Con los minutos fue ganando importancia en el encuentro y apareciendo desde segunda línea.

(5) Peque Fernández: es quien más calidad tiene del once del Sevilla, pero a menudo suele estar muy sólo y tiene pocos socios para combinar. El Alavés supo frenarlo a base de faltas e impedirle que se girara en varias ocasiones.

Peque Fernández se lleva el balón ante Antonio Blanco, durante el encuentro correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey que disputan hoy miércoles Alavés y Sevilla en el estadio de Mendizorroza. / L. Rico / EFE

(5) Isaac Romero: un cabezazo y un remate cruzado algo escorado es lo poco que pudo aportarle a un ataque en el que apenas lo buscaron y en el que tuvo que fabricarse el único tiro de peligro del Sevilla de la segunda parte.

Suplentes

(4) Lucien Agoumé: entró con el Sevilla roto y con un Alavés imponiéndose en el control y en las llegadas y no ayudó a parar las aproximaciones de los locales. Tampoco tuvo el balón para influir en el juego.

(5) Batista Mendy: le dio aplomo al equipo, algo, tampoco mucho. Salió para ello, otra cosa es que el equipo demandara algo más de creatividad.

(3) Alexis Sánchez: otro nefasto partido del chileno, que pudo igualar en el descuento.

(4) Alfon González: le cayó un balón en el área que terminó desviando Alexis.

(5) Miguel Sierra: tuvo poca influencia en el juego en los minutos que jugó.