Alineación probable del Sevilla ante el Real Madrid en el Bernabéu: Almeyda se blinda atrás

El Sevilla Fútbol Club cerrará el 2025 en el Santiago Bernabéu. Lo hará este sábado ante el Real Madrid en la jornada 17 de LaLiga EA Sports en un partido al que llegará tras ser eliminado en dieciseisavos de final de la Copa del Rey por el Deportivo y Alavés y después de vencer en Nervión al Real Oviedo y ganar posiciones y tranquilidad en el campeonato nacional.

En los enfrentamientos previos entre ambos equipos, el conjunto sevillista ha perdido como visitante en sus últimos cuatro partidos en la capital española. La última victoria data del 7 de diciembre de 2008 por 3-4, hace algo más de 17 años.

Alineación del Sevilla Fútbol Club

Almeyda mantiene la línea de 5

Matías Almeyda contará con una enfermería llena de jugadores -entre seis y ocho- para visitar al Real Madrid el próximo sábado. Orjan Nyland, César Azpilicueta, Tanguy Nianzou y Rubén Vargas son bajas seguras por lesión, uniéndose Chidera Ejuke y Akor Adams a la lista al estar citados con Nigeria para la Copa África.

Con Kike Salas y Marcao puede haber esperanzas de que reaparezcan en el último duelo del año, aunque el Pelado prepara sin ellos un encuentro del que históricamente se ha vuelto el Sevilla de vacío.

Donde no hay dudas en el once de Almeyda es en portería, con Odysseas Vlachodimos bajo palos de forma indiscutible, siendo titular hasta en Copa por la baja de Nyland.

José Ángel Carmona intenta defender a Kylian Mbappé en el partido entre Sevilla FC y Real Madrid de LaLiga EA Sports 2024/25 en el Ramón Sánchez-Pizjuán. / José Manuel Vidal / EFE

¿Oso o Suazo?

En ese esquema de cinco en defensa que parece que ha dotado de solidez al conjunto nervionense, el carrilero diestro es José Ángel Carmona, que tendrá la difícil tarea de secar a Vinícius Júnior y a un Kylian Mbappé que se mueve por todo el frente del ataque.

Tendrá la ayuda de Fábio Cardoso o Andrés Castrín -uno en cada perfil de la zaga-, que estarán pendientes de todo el entramado ofensivo del Madrid, con Nemanja Gudelj como líbero intentando que la línea no se hunda y se acerque mucho al griego. La concentración, clave en el Bernabéu.

En el lateral izquierdo, completando la defensa, está una de las dudas del once de Almeyda. Todo hace indicar que Gabriel Suazo llegará al partido, por lo que puede reemplazar a Oso.

El canterano está a un nivel muy alto y ha sido titular completando tres de los últimos cuatro encuentros del Sevilla, dando dos asistencias ante el Extremadura y Oviedo y participando con su centro en el gol nervionense en Mestalla. Rendimiento frente a jerarquía.

Quienes también ayudarán más en la resta que en la construcción ante el Real Madrid desde la medular serán Batista Mendy y Lucien Agoumé, acompañados seguramente por Djibril Sow.

Peque e Isaac, como jugadores ofensivos

Los dos hombres que estarán más adelantados serán Peque Fernández e Isaac Romero, aunque Matías Almeyda puede optar por buscar algo de velocidad con Alfon para contragolpear y poder estirar al equipo en las pocas opciones de hacerse largo que tenga para respirar ante los de Xabi Alonso, que no llegan en un momento álgido de la temporada pero que buscarán cerrar el año con una victoria. No parece que Alexis Sánchez, en un nivel bajo de forma, pueda ser titular, siendo un posible revulsivo si hay historia en los minutos finales.

La resiliencia y el compromiso defensivo serán las mejores bazas del Sevilla en el cierre de 2025 en el Bernabéu, teniendo muy claro que no pueden aparecer los habituales errores en la zaga que suelen condenar al equipo blanquirrojo en los partidos.