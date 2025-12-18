Real Madrid - Sevilla FC: Horario, canal de TV y dónde ver el partido en directo y online

El Sevilla Fútbol Club cerrará 2025 en el Santiago Bernabéu. El equipo de Matías Almeyda jugará ante el Real Madrid en la jornada 17 de LaLiga EA Sports, un feudo difícil de asaltar al que llega tras caer en Mendizorroza frente al Deportivo Alavés en los dieciseisavos de la Copa del Rey. Un gol de penalti de Carlos Vicente en el 79' fue suficiente para apear a los blanquirrojos, que sí que fueron capaces de vencer con solvencia y goleando al Real Oviedo en la pasada fecha liguera.

Analizando la eliminación copera, Almeyda declaró que ante los babazorros el Sevilla "hizo cosas buenas, cosas que faltaron, pero el partido fue bastante parejo", dejando claro que "estas eliminatorias se deciden por pequeños detalles". "Fuimos más claros el primer tiempo y el segundo esa última jugada fue esa jugada que van todos para arriba y por ahí llegas al empate, pero creo que en el primer tiempo nos faltó un poco más de claridad, porque llegamos claro, moviendo de un sector a otro. El equipo hizo cosas parecidas al partido pasado con diferentes jugadores, pero esto era ganar para pasar", sentenció el Pelado.

Asentado en la línea de cinco en defensa y con Oso en un gran nivel como carrilero zurdo, el técnico sevillista repetirá esquema en el Bernabéu, al que se presentará con 20 puntos en la tabla liguera y en novena posición, con cinco de ventaja sobre el descenso y a cinco también de los puestos europeos.

En el capítulo de altas y bajas son seis las ausencias seguras que tendrá Matías Almeyda. Akor Adams y Chidera Ejuke están con Nigeria concentrados para la disputa de la Copa África, y César Azpilicueta, Tanguy Nianzou, Rubén Vargas y Orjan Nyland en la enfermería. Kike Salas y Marcao, las dudas del de Azul para configurar una defensa cogida con alfileres.

En principio, Vlachodimos estará escudado por Cardoso, Gudelj y Castrín, que se postulan como titulares en el eje de la zaga, con Carmona y Oso en los laterales, trivote para Mendy, Agoumé y Sow, y Peque e Isaac como hombres más adelantados.

Horario del partido entre el Real Madrid y el Sevilla FC

El Real Madrid de Xabi Alonso y el Sevilla Fútbol Club de Matías Almeyda se enfrentarán en la jornada 17 de La Liga EA Sports este domingo a partir de las 21:00 en el Santiago Bernabéu.

En los enfrentamientos previos entre ambos equipos, el conjunto sevillista ha perdido como visitante en sus últimos cuatro partidos, y la última victoria data del 7 de diciembre de 2008 por 3-4, hace algo más de 17 años.

Dónde ver por televisión el Real Madrid-Sevilla FC

El encuentro entre el Real Madrid de Xabi Alonso y el Sevilla Fútbol Club de Matías Almeyda, correspondiente a la jornada 17 de La Liga EA Sports, será retransmitido Movistar+ y Movistar LaLiga (diales 7 y 54 en Movistar y 110 en Orange) y LaLiga TV Bar (dial 300 en Movistar). Además, desde El Correo de Andalucía podrás seguir la narración en directo con el minuto a minuto.