Sevilla FC
Alivio en la enfermería del Sevilla antes del Bernabéu
Tanguy Nianzou se ejercita de forma parcial, Vargas salta al campo y Nyland, Marcao y Kike Salas apuntan a ir convocados ante el Real Madrid
El Sevilla Fútbol Club se ejercitó este viernes en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios con múltiples novedades en la previa de la visita al Santiago Bernabéu.
Para medirse al Real Madrid contará Matías Almeyda con dos integrantes más en la zaga y con Orjan Nyland en la convocatoria.
Hubo retraso en el último entrenamiento semanal, saltando antes que sus compañeros Rubén Vargas, no disponible aún para ir citado y haciendo únicamente trabajo de readaptación en solitario con vistas a empezar a entrar en dinámica en unos días de forma parcial.
Precisamente, sin completar la sesión al 100% estuvo Tanguy Nianzou -siguiente paso que dará Vargas-.
El francés todavía no está listo para ir convocado, pero apura sus opciones de estar disponible para el Pelado en el primer choque de 2026, el 4 de enero en Nervión ante el Levante, un duelo importante para disipar las dudas con la zona caliente de la tabla.
Nyland, Marcao y Kike Salas apuntan al Bernabéu
Quienes sí confirman sus buenas sensaciones son Orjan Nyland, Marcao y Kike Salas. Los tres han venido realizando trabajo parcial con el grupo y ya han terminado la última sesión semanal previa al Real Madrid.
Que entren en la citación no quiere decir que vayan a ser titulares, pero sí que podría uno de los dos centrales acompañar a Gudelj y a Castrín de inicio, quedando en el banquillo Fábio Cardoso.
