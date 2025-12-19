Matías Almeyda: "El Real Madrid tiene a Vinícius, Mbappé y Bellingham, los tres mejores jugadores del mundo"

El Sevilla Fútbol Club se ejercitó por última vez en la semana con las novedades de Nyland, Kike Salas y Marcao en el grupo, siendo los tres las caras nuevas de la citación para el Santiago Bernabéu.

Al término de la sesión, Matías Almeyda habló en rueda de prensa sobre cómo se compite al Real Madrid.

Qué partido tiene que hacer el Sevilla: "El partido que tiene que hacer el Sevilla es lo que no ha hecho del 2009 hasta la fecha. Es sumamente difícil, reconociendo las virtudes colectivas e individuales del rival y pensando cómo neutralizar la potencia ofensiva que tienen. Un partido sumamente difícil".

Mantener el esquema: "Bueno, son Barça y Real Madrid juegan diferente, por ahí lo que podemos hablar es de su calidad individual, pero tienen diferentes estilos, sobre todo en la delantera. No será el mismo partido ni en fase ofensiva ni en defensiva. Veremos cómo frenamos a los grandes jugadores que tienen".

Adiós a la Copa, centrados en Liga: "Lamentablemente quedamos eliminados, algo que no queríamos, porque seguir en Copa te da confianza, luchas por otros frentes, te ilusionas y estuvimos cerca y no pudimos marcar ese pasito más para ganar el partido, Mentalmente no nos modifica, entre uno y otro hay pocos días para llorar por los rincones. Nos duele quedar eliminados, fuimos a buscar el pase a octavos y ahora nos toca enfocarnos en este partido, una final para nosotros como todos, que los afrontamos como si fuese el último".

Almeyda, despedida en Bernabéu: "¿Fue mi último partido? No sabía. Personal no me tomo nada, dejé de ser futbolista, es otra etapa y ojalá que la de entrenador sea parecida a la de jugador, voy en ese proceso pero salgo de ese tema personal y trato de implementar ideas y llevar el grupo adelante, con jugadores que sean felices jugando al fútbol. Hay equipos que he dirigido que juegan a una cosa, a otra, pero ni me comparo. Si ven, no pongo ni fotos mías, ni me conocen ni los jóvenes sabes que jugaste".

Cómo se trabajan los errores individuales: "Con respecto a los errores siempre digo que somos un grupo y los grupos se bancan en las buenas, regulares y no tan buenas. Es normal, a veces los errores quedan muy claros cuando terminan en una acción de gol, pero constantemente hay errores. Es fútbol, se trabajan las posturas, las indicaciones, con vídeos, en entrenamientos, y la idea es que no se vuelvan a repetir".

Nyland, Kike y Marcao y propósitos de año nuevo: "Sí, volvieron ayer a la práctica y ayer entraron en el grupo y están dentro del plantel que va a viajar. La segunda, yo deseo un mundo diferente, mis deseos siempre son el bienestar humano, en salud, en ser más cordiales, en ponerse en lugar de otro, mi deseo va por ese lado. En el trabajo quiere lo mejor, agradece el trabajo, soy un agradecido a conocer personas de diferentes partes del mundo, me enriquece como ser humano y le saco provecho a ello, y salud".

Muchos goleadores diferentes: "Lo cambiaría, tener uno que haga 20 goles y los demás cada tanto uno, me aseguraría más puntos, pero esto marca que necesitamos de todos para defender, atacar, superar momentos de dificultad, de todos, de verdad".

Almeyda sobre el Real Madrid

Almeyda defiende a Xabi Alonso: "Si analizo, a veces es justo e injusto todo. Cómo hablo yo de la situación del Madrid que no estoy cuando van segundos y depende cómo cada uno analice y no estoy para dar una opinión al respecto. Siempre voy a defender a un colega, a muerte, sé lo que sufrimos y aguantamos, no importa en el banquillo que esté sentado, siempre duele cuando las cosas no salen y nos preparamos para ganar. Estoy del lado de los entrenadores si son correctos, en este caso lo es, le ha dado mucho al Real Madrid y merece mis respetos".

Mbappé récord: "Ojalá que no lo cumpla con nosotros, pero estamos hablando de que el equipo que vamos a enfrentar tiene a los tres mejores jugadores del mundo actuales: Vinícius, Mbappé y Bellingham, no sé qué medicina hay para pararlos, son los mejores. Intentaremos con nuestras armas bloquearlos de algún lugar y sabiendo que son esos jugadores que siempre sacan algo, tienen inventiva, arte, son diferentes y por más que los estudies hacen algo nuevo

Cómo se le ataca al Real Madrid: "El análisis que hace un entrenador para mí tiene que ser un análisis objetivo, y saber qué características tienen nuestros jugadores y de qué manera podemos hacerle daño a un equipo como este. Si tenemos jugadores más rápidos que ellos se juega de una manera, si tenemos poderío ofensivo en balón parado de otra y si tenemos dinamismo en el medio también diferente. Está para dentro del vestuario lo que podemos hacer".