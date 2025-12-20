Un buen Sevilla se va de vacío del Bernabéu ante el Real Madrid de Mbappé (2-0)

En el Santiago Bernabéu hay que correr mucho. Hasta en el día en el que no estuvo fino el Real Madrid sufrió el Sevilla Fútbol Club, que dio todo lo que tuvo y se marchó de vacío de un estadio maldito desde 2008.

Salió con concentración al verde de Concha Espina el conjunto de Matías Almeyda, con Alexis Sánchez acompañando a Isaac en punta y con Carmona como central en línea de cinco con Juanlu como carrilero.

Ya en el minuto 2' dejó pasar Isaac Romero un buen centro de Juanlu, desaprovechando una gran ocasión. El mismo lebrijano la tendría poco más tarde en un balón que le robó en salida a Huijsen y en el que se demoró, en demasía, a la hora de golpear.

Todo el fuego de artificios sevillista lo contrarrestaría Fran García en un ataque vertical, topándose con Vlachodimos, muy rápido para achicar en la salida.

MADRID, 20/12/2025.- El defensa brasileño del Sevilla, Marcao (i), conduce el balón ante el delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, durante el encuentro de la jornada 17 de LaLiga entre Real Madrid y Sevilla FC celebrado este sábado en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid. EFE / Juanjo Martín. / Juanjo Martín / EFE

El Sevilla de Almeyda demostró personalidad, a veces demasiada en salida, pero asumiendo riesgos en la primera faase de la jugada para pillar a los de Xabi Alonso con más espacios a la espalda y contragolpear. En el 6' se cayó al suelo Alexis Sánchez tras un gran autopase de Juanlu.

Los nervionenses no se vinieron abajo, supieron cómo contrarrestar las contras de los blancos, muy atascados en salida y en la elaboración del juego. El entramado defensivo nervionense también sumó para que el peligro no fuera mayúsculo ante un ataque merengue de campanillas.

El Sevilla aguantaba, se personaba cerca de Thibaut Courtois e intentaba plantar batalla a un Madrid austero en ataque y pobre en juego. Los remates entre ambos, sin peligro, se sucedían con los guardametas cómodos, hasta que Marcao hizo una falta insulsa en el lateral que terminó en gol de Bellingham. La colgó Rodrygo y el inglés cabeceó ganándole el duelo a Agoumé. El central brasileño del sevillista veía la primera cartulina.

El paso por vestuarios no modificó la idea de Almeyda en el Bernabéu, buscando plantar batalla ante los de Xabi en la disputa del balón y sin pertrecharse cerca de Vlachodimos. Vía Isaac y Alexis estuvo cerca el empate, pero si algo tiene el Real Madrid hasta en los días grises es un gran portero capaz de desbaratar cualquier intento sevillista. Oso por Suazo y Peque por Isaac fueron los cambios en el desarrollo del encuentro con un atacante chileno muy activo y dándolo todo para remar a por el empate de los nervionenses.

En el 68' se cargó el encuentro Marcao con una segunda amarilla de libro por hacerle falta a Bellingham casi en el centro del campo. El central de Londrina demuestra con acciones como esta el motivo de no haber llegado más lejos en el fútbol teniendo buenas condiciones defensivas.

El récord de Mbappé, por empatar a Cristiano Ronaldo como máximo goleador del Madrid en año natural, estaba más cerca, y Juanlu iba a poner el tapete con un penalti ridículo para que el francés lograra el tanto que buscó en varias acciones con mejor disposición de sus compañeros para finalizar. Engañó a Vlachodimos e hizo el segundo de los blancos en una noche en la que los nervionenses no fueron para nada inferiores.

El paso de los minutos y la cercanía con el final puso muy nervioso al colegiado, a Muñiz Ruiz, deseando pitarle un penalti al Madrid para que Mbappé marcara otro gol y rompiera la estadística. Iglesias Villanueva en la sala VOR le paró los pies hasta en dos ocasiones. En la primera robó Oso con total legalidad y en la segunda hubo falta, pero fuera del área.

Con el encuentro resuelto la tuvo Alfon para descontar para el Sevilla, pero apareció de nuevo un gran Thibaut Courtois, demostrando que es el mejor portero del mundo.

Cierra 2025 el Sevilla Fútbol Club de Matías Almeyda con derrota a pesar de dar una buena imagen en el feudo madridista. Vienen las navidades y llega, por consiguiente, el mercado de fichajes de enero. En dicha ventana deben trabajar algunos en la entidad nervionense para darle al técnico sevillista una plantilla, al menos, más compensada.