Las notas de los jugadores del Sevilla FC ante el Real Madrid en el Bernabéu: Alexis, el mejor

El Sevilla Fútbol Club se marchó de vacío del Santiago Bernabéu. Lo hizo tras entregar batalla ante un Real Madrid espeso en juego y que le ganó con dos goles de Jude Bellingham y Kylian Mbappé, uno en cada parte y que acabó con las esperanzas de un conjunto nervionense que tuvo que remar con 10 desde el 68' tras la absurda autoexpulsión de Marcao.

Las notas de los jugadores del Sevilla Fútbol Club

(5) Matías Almeyda: el Sevilla dio la cara en el Santiago Bernabéu, fue por momentos mejor que el Madrid y tuvo opciones de adelantarse en el marcador y de empatar. Él no es futbolista y no tiene culpa del déficit en las áreas. Tendrá que hablar con Marcao y explicarle que no puede dejar a su equipo con uno menos.

Titulares

(5) Odysseas Vlachodimos: paradón a Rodrygo. Estuvo concentrado y en los goles no pudo hacer nada.

(5) Juanlu Sánchez: el día que aprenda a defender podrá ser carrilero. Con razón cuando todos están disponibles no juega. Un defensor que no defiende. Arriba, dada su vocación ofensiva, sirve buenos balones al área y aporta en subidas, pero al Bernabéu no se puede saltar sólo pensando en atacar. Giovanni Manna vino a por él y dio 8+4 y 15+2 finalmente. Vaya penalti para condenar por completo al Sevilla. Activo en el carril y mejor en la segunda parte a pesar de ese penalti.

(5) José Ángel Carmona: la pronta amarilla que vio no le hizo cambiar su forma de afrontar el partido. Concentrado, serio y sin cometer errores.

(6) Nemanja Gudelj: el mejor de la zaga sevillista, ordenando al equipo un día más como líbero en un escenario complicado, ayudando para que no se hundiera el equipo.

(0) Marcao: se autoexpulsó. No merece la pena ni evaluarlo. Dejar a tu equipo con uno menos con el partido abierto lo dice todo. Dejó vendido a sus compañeros. Comete también la falta del 1-0. Vaya dos entradas.

(5) Gabriel Suazo: partido serio en el lateral tras casi un mes de baja. En el 60' entró Oso y demostró que tiene mucho más empuje en faceta ofensiva y que sabe ir bien abajo a la hora de recuperar. Bonita batalla.

(5) Batista Mendy: atento en la recuperación y casi siempre bien posicionado. Sin alardes, jugando de cara con sus compañeros.

(5) Lucien Agoumé: pierde el salto con Bellingham en el 1-0. No fue capaz de darle continuidad al juego, fallando balones fáciles. Tiene calidad pero es diésel. Bien a la hora de saltar en la presión.

(5) Djibril Sow: tuvo orgullo y no se escondió, yendo a la batalla en un día que requería de dar la cara de dicha forma.

(7) Alexis Sánchez: el mejor del Sevilla. A pesar de algunos errores en los primeros minutos, resbalones incluidos, fue el único capaz de organizar al equipo en ataque, de crear peligro y de surtir balones a sus compañeros. Le regaló un gol a Isaac.

(4) Isaac Romero: falló dos manos a mano con Courtois, uno lo echó fuera y otro se lo paró. Se pone de gol, pero rara vez convierte. Hoy, una de ellas podría haber supuesto un guion diferente de partido.

Isaac Romero golpea el balón durante el encuentro de la jornada 17 de LaLiga entre Real Madrid y Sevilla FC celebrado este sábado en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid. EFE / Juanjo Martín / JUANJO MARTIN / EFE

Suplentes

(6) Oso: en los treinta minutos que tuvo evitó una acción clara del Madrid robando un balón que Muñiz Ruiz quiso interpretar de otra forma, y le dio amplitud por la banda al Sevilla con uno menos. Puede jugar incluso por delante de Suazo.

(5) Peque Fernández: entró con el Sevilla con uno menos, quiso la pelota pero apenas pudo entrar en juego.

(Sc) Adnan Januzaj: entró en los minutos finales.

(5) Alfon González: intentó el golazo con un gran golpeo que le paró Courtois.

(5) Kike Salas: salió en los últimos minutos.