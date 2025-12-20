Almeyda prepara un Sevilla unido para hacer frente al discutido Madrid de Xabi Alonso

Han pasado más de diecisiete años desde que el Sevilla Fútbol Club conquistara el Santiago Bernabéu. Fue un 7 de diciembre de 2008 en el que venció por 3-4 y fue destituido días después Bernd Schuster como entrenador blanco, en una crisis similar a la que ahora atraviesa Xabi Alonso, al que todo lo que no sea ganar a los de Matías Almeyda lo dejaría en la cuerda floja.

De aquella victoria sevillista, la última en Concha Espina, ha llovido mucho ya. Ni el Pelado lo esconde, sabiendo que puntuar en el feudo blanco es una tarea sumamente difícil: "El partido que tiene que hacer el Sevilla es lo que no ha hecho del 2009 hasta la fecha. Es sumamente difícil, reconociendo las virtudes colectivas e individuales del rival y pensando cómo neutralizar la potencia ofensiva que tienen".

Para lograr la heroica se ampara Matías Almeyda en un plan de juego con todos sus hombres unidos, con concentración defensiva y, por supuesto, sin que aparezcan los errores individuales que tanto han castigado los resultados esta temporada: "Los grupos se bancan en las buenas, regulares y no tan buenas. Es normal, a veces los errores quedan muy claros cuando terminan en una acción de gol, pero constantemente hay errores. Es fútbol, se trabajan las posturas, las indicaciones, con vídeos, en entrenamientos, y la idea es que no se vuelvan a repetir", manifestaba el técnico sevillista, que en el capítulo de altas y bajas incorpora en la citación a Nyland, Kike Salas y Marcao, por lo que podría haber alguna novedad en el eje de la zaga.

Almeyda apuesta por la defensa de cinco

Matías Almeyda afronta la visita al Santiago Bernabéu con un parte médico muy cargado, ya que entre seis y ocho futbolistas no estarán disponibles. Nyland, Azpilicueta, Nianzou y Rubén Vargas causan baja por lesión, mientras que Ejuke y Akor Adams se ausentan al estar convocados por Nigeria para la Copa África. Kike Salas y Marcao regresan a la convocatoria en el último partido del año, aunque el técnico ha trabajado sin ellos un once condicionado por las numerosas ausencias y por un escenario históricamente adverso para el Sevilla.

En la portería no hay debate: Odysseas Vlachodimos seguirá siendo el titular indiscutible, también en Copa, ante la lesión de Nyland.

El esquema de cinco defensas, que ha aportado mayor estabilidad al equipo, se mantendrá. En el carril derecho estará José Ángel Carmona, con el reto mayúsculo de frenar a Vinícius y a un Mbappé muy móvil. La línea se completará con Fábio Cardoso o Andrés Castrín en los costados de la zaga y Nemanja Gudelj actuando como líbero, clave para evitar que el bloque se hunda en exceso. La atención y la concentración serán determinantes. Si Marcao llega en un buen nivel podría ser una de las novedades.

En el perfil izquierdo surge la principal incógnita: Gabriel Suazo apura sus opciones para llegar y podría entrar en lugar de Oso. El canterano atraviesa un gran momento, con protagonismo reciente y aportación ofensiva, pero la experiencia del chileno pesa en un partido de este calibre. Podría darse el caso de que el canterano de Torrevieja actuase como extremo por delante del chileno, optando en ese caso Almeyda por un 5-4-1.

Alineación del Sevilla Fútbol Club Visualización de la alineación del Sevilla Fútbol Club.

En el centro del campo, Almeyda priorizará el trabajo sin balón con Batista Mendy y Lucien Agoumé, previsiblemente escoltados por Djibril Sow -que puede acabar en la derecha-, más centrados en contener que en generar.

Arriba, Peque Fernández e Isaac Romero parten como favoritos para la referencia ofensiva, aunque no se descarta la entrada de Alfon para aportar velocidad al contragolpe. Alexis Sánchez, lejos de su mejor forma, apunta más a un papel secundario como posible revulsivo.

