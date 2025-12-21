Lucien Agoumé, muy enfadado tras el arbitraje en el Bernabéu: "Mejor me callo porque si no voy a decir cosas…"

Lucien Agoumé acabó el partido contra el Real Madrid muy cabreado al igual que Matías Almeyda. No fue porque el Sevilla Fútbol Club perdiera por 2-0, la razón de su enfado estaba en el arbitraje de Alejandro Muñiz Ruiz, señalando dos penaltis que gracias al VAR no se terminaron cobrando.

En los micrófonos de Movistar+ y posteriormente en los medios oficiales del club nervionense, el centrocampista francés expresó su malestar. Eso sí, mordiéndose la lengua para no ser sancionado: "Creo que hoy hemos salido a jugar nuestro partido. Después hay muchos episodios en el partido de arbitraje también. Mejor me callo porque si no voy a decir cosas... mejor no decirlas".

Agoumé carga contra el arbitraje: "Siempre es la misma cosa, cada año lo mismo. El arbitraje en estos partidos... Nosotros venimos a jugar nuestro partido pero creo que hay cosas que no manejamos nosotros".

Para Agoumé el Sevilla merecía más en el Bernabéu: "Nosotros lo intentamos en el campo pero hay decisiones que todos hemos visto hoy. Muchas cosas que no son claras para mi gusto pero yo estoy feliz de mis compañeros, de lo que hemos hecho hoy. Creo que merecíamos un poquito más. Ahora vamos a descansar unos días y luego a volver porque el 4 tenemos un partido importante en casa".

Lucien Agoumé analiza el duelo contra el Real Madrid

Balance del partido: "Creo que hoy hemos dado la cara, pero hay muchos episodios del partido que no dependen de nosotros. Nosotros hemos salido a jugar nuestro partido, creo que la mayor parte del partido lo hemos hecho, pero hay que seguir así, creo que este es el camino, pero podemos mejorar en muchos aspectos y creo que el próximo partido ahora tenemos dos o tres días para descansar, volveremos que tenemos un partido importante el 4 de enero en casa y queremos empezar bien el año 2026".

Fallos por falta de calidad: "Hemos tenido varias ocasiones, pero creo que sabemos todos que el Real Madrid tiene uno de los mejores porteros del mundo, pero nosotros también creo que en esas ocasiones tenemos que ser más letales, cuando no se puede tener tantas ocasiones, muchísimas ocasiones en un partido así, contra un rival así y fallarlo. Creo que ese es el salto, el salto de calidad que tenemos que hacer y espero que vamos a volver en 2026 con la confianza y con la mente y sabiendo lo que tenemos que mejorar para poder seguir a competir en campos así y creo que ese equipo puede dar mucho más y estoy seguro que lo vamos a mostrar en la segunda parte de la temporada".