La rajada de Almeyda en el Bernabéu: "No soy ningún payaso, los hombres dialogan, es ridículo lo de hoy"

El técnico del Sevilla Fútbol Club, Matías Almeyda, mostró su gran descontento con Muñiz Ruiz, árbitro del encuentro en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid. Ello, no lo hizo para ocultar la derrota ante los de Xabi Alonso, a los que reconoció como justos vencedores con los goles de Jude Bellingham y Kylian Mbappé.

La rajada de Almeyda por la roja que vio

Almeyda da su versión sobre la roja que le mostró Muñiz Ruiz: "Con respecto a lo del árbitro, es muy simple. Tienen micrófonos. Cada partido que jugamos, que juegan los jugadores, que yo dirijo, los entrenadores reclamamos. El reclamo cuando es con respeto es válido para mí. Ahora, este señor me dijo que estaba cansado que yo dijera del respeto y por eso me expulsó, porque reclamé una falta. En el primer tiempo que fui amonestado, por eso, por reclamarla. Pero me gustaría que escuchen los audios, porque si no es fácil sacar gente. Y yo no soy ningún payaso de ningún circo. Tengo mi historia en el fútbol, pero tengo historia como hombre. Entonces, los hombres dialogan. Y cuando la falta de humildad como la que tuvo este señor hoy supera lo que puede ser un diálogo cordial o no, y estamos haciendo del deporte algo que es como autoritarismo, me duele mucho. Me duele mucho tener que decirlo porque cuando ya dije no voy a hablar de esto, pero estoy obligado a hablarlo porque si no queda que me expulsaron porque insulté o porque dije algo. Y, por favor, ustedes, periodistas, pidan audios. Entonces, en algún momento van a tener que suspender un árbitro porque el tipo dirige mal. Nunca vi que en dos minutos cobren dos penales seguidos. No lo vi nunca. Tanto apuro había. Hay un VAR. Entonces, hoy el arbitraje dirigió muy mal. Primero felicito a Real Madrid por su victoria y no estoy diciendo que fue beneficiado por eso. Así después los títulos no dicen otra cosa. Real Madrid ganó. Estoy contra el arbitraje de lo mal que dirigió este partido. Y por eso fui expulsado. Porque me dijo que es tan cansado que yo hable de respeto. Muchachos, estamos en un mundo que falta respeto. Entonces, si dentro de esos micrófonos que tienen ellos, que todos ustedes pueden escuchar, si hay una falta de respeto mía que la expongan, si hay, digamos, una mala educación mía que la expongan, tengo valores. Tengo valores. Y no me regalo con nadie. Digo que el árbitro debe tener hijos, debe tener un montón de cosas como para sentirse que hoy actuó mal".

El análisis de Almeyda sobre el partido: "Bueno, es fútbol y las acciones se concretan. Lo hicimos bien, lo hicimos bien delante de un rival que realmente en sus líneas tiene jugadores impresionantes. Ahora bloqueamos a esos jugadores impresionantes y tuvimos nuestras acciones estudiando un partido que lo habíamos planificado, que lo habíamos preparado. Entonces, mientras hayas acciones, quiere decir que en algún momento se concretarán. Si ven el Real Madrid, desde su portero hasta el último jugador, siempre marcan diferencia. Entonces, me quedo con la entrega, con la interpretación, con nuestras tenencias, que vinimos a jugar un partido como si jugáramos nuestro campo. Y bueno, eso me llena el alma, a mí que me gusta el fútbol, amo el fútbol, y después reconozco al rival cuando lo hace bien".

Almeyda sigue cargando contra el árbitro: "La verdad que nos hicieron charlas, los árbitros, ni bien arrancó este torneo, como es habitual. Y yo soy partícipe de que haya diálogo entre los jugadores con respeto. Jugadores, árbitros, árbitros, jugadores. Árbitro, entrenadores, entrenadores, árbitros. Porque todos somos parte del mismo juego. Todos vivimos gracias al fútbol. Ahora, se tiene que poder dialogar. No se puede amonestar por amonestar, no es gratis. Y a nosotros nos duele. Ahora, si hay un insulto de parte de alguien, y si le preguntan a cualquier arbitraje, a cualquier árbitro, sobre todo a los cuartos, si hay un insulto de mi banca, digo, que sea juzgado, ahora, ¿yo no insulto? ¿Yo dialogo y os reclamo? ¿Cómo no voy a reclamar una falta si me hierve sangre? Entonces tiene que haber, digamos, un término medio para saber las pulsaciones que estamos, y no expulsar por expulsar. Es ridículo lo de hoy. La verdad me da hasta vergüenza tener que decirlo. Pero ojalá que... No va a cambiar nada porque soy el entrenador del Sevilla. Y cuando hacés te amonestan, pero bueno. De hecho, somos el equipo que más amarilla tiene, y digo, controlen toda la falta, y las que son verdaderas está bien, y las otras no. Pero hoy, la verdad, no estoy contento, y no puedo no decir nada. No lo puedo, me duele en el alma tener que decirlo, pero aprendí una cosa en la vida. Entre el que calla y el que habla, con respeto, toda la vida me voy a quedar con el que habla. Por más que se equivoque, el que calla es un traidor, y yo traidor no soy".

Charla del descanso: "Claro, claro que hay testigos. Siempre hay que, porque aprendí algo, siempre hay que tener testigos en la vida. Inclusive tengo testigos cuando hablo mano a mano con un jugador. Lo aprendí. Mañana cumplo 52 años. He caminado bastante. Entonces no voy a hacer ningún descargo, nada, porque esto queda en la conciencia. Yo duermo tranquilo. Me basta eso nada más. Me alcanza en la vida con eso".