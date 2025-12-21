El Sevilla demolerá el Sánchez-Pizjuán y levantará otro estadio con 55.000 asientos y un "muro rojo" en Gol Norte

El nuevo estadio del Sevilla FC, el futuro Sánchez-Pizjuán, se levantará completamente desde cero. Este recinto deportivo emblemático del barrio de Nervión, inaugurado en 1958, se demolerá en 2027 y en el mismo lugar se construirá un campo de fútbol que respetará la esencia del actual pero introducirá novedades importantes para pasar de un aforo de más de 43.000 espectadores a los 55.000. Para ello se bajará la cota del terreno de juego, algo similar a lo que se ha hecho en el estadio La Cartuja, ya que no se aumentará la altura del estadio. Y también se multiplicará el efecto caldera con una mayor inclinación del graderío y una "muralla" en Gol Norte inaudita en España, similar al famoso muro del Borussia Dortmund.

"Va a recordar muchísimo al actual Sánchez-Pizjuán en el sentido de esa presión y esa afición ahí empujando al equipo, con gradas muy cercanas al terreno del juego. Toda esa esencia la vamos a mantener, lógicamente modernizada, con nuevos niveles de confort y todas las nuevas actualizaciones que tiene que tener un estadio del siglo XXI. Por dentro va a ser un Sánchez-Pizjuán potenciado", explica a este periódico el arquitecto César Azcárate, de la empresa IDOM, encargada de redactar en anteproyecto del nuevo estadio. El arquitecto vasco tiene experiencia en el diseño, entre otros, de San Mamés, Monumental de Buenos Aires, Ciutat de Valencia y La Cerámica, los estadios del Athletic Club, River Plate, Levante y Villarreal, respectivamente.

El interior del futuro Pizjuán se caracterizará por una grada "muy similar" pero con la gran diferencia del Gol Norte, un fondo que recordará al famoso 'Muro Amarillo' del Dortmund o al que ha creado el Tottenham Hotspur en su nuevo estadio. "Será una sola grada continua capaz de albergar a miles de espectadores que estén todos empujando y siendo casi un muro rojo apoyando al Sevilla. Va a ser el único estadio en España hasta el momento que yo conozca que lo tenga. Hace que no sea una configuración totalmente simétrica, ni de 360 grados, sino que haya una focalización hacia esa parte que creo que lo va a hacer un poco diferente pero manteniendo su esencia", describe Azcárate.

Recreación del futuro estadio del Sevilla FC, el nuevo Ramón Sánchez-Pizjuán / Sevilla FC

Como cuenta este arquitecto a El Correo de Andalucía, han diseñado en el anteproyecto que en Gol Sur, Fondo y Preferencia se ubiquen una grada alta, una baja y otra intermedia en la que haya parte de las zonas de hospitalidad (el resto estarán en otras zonas del campo). "Sí van a ser más homogéneas, y la inclinación va a ser la que la normativa nos permite que estén lo más volcadas hacia el terreno de juego y, por lo tanto, presionen más hacia el mismo".

No variará la altura, por lo que la solución constructiva será "hundir la cota del terreno de juego hacia abajo para que el estadio no crezca hacia arriba. "Eso nos permite ganar espacio y poder hacer el cuenco del graderío que permite esa mayor capacidad de espectadores", asegura César Azcárate. Tanto con la nueva configuración como con la cubierta se logrará "ese efecto caldera de presión sobre el terreno de juego. Los cánticos revertirán más hacia el interior que el exterior".

Tour, museo, tienda y parking

Además de la grada, el interior del nuevo Sánchez Pizjuán tendrá oficinas, la nueva tienda y el nuevo museo del club. También se desarrollará el tour, que el Sevilla FC considera clave para mostrar su nueva casa a aficionados y turistas. El número de escaleras en el estadio se eliminará sustancialmente, y se construirán dos plantas de parking para trabajadores del club y asistentes las zonas VIP.

Recreación del futuro estadio del Sevilla FC, el nuevo Ramón Sánchez-Pizjuán / Sevilla FC

El arquitecto de IDOM, responsable del anteproyecto del nuevo estadio, asegura que la idea será "empezar el tour por la zona del museo, recorrer los vestuarios, pasar por la zona de Hospitality, y salir a la grada". "Lo diseñará el Sevilla, pero nosotros ya vamos pensando en los diferentes espacios y en cómo se pueden encadenar, sin tener que estar todos juntos. Lo dibujaremos junto al club al diseñar el proyecto básico. Le quiere dar mucha importancia porque es un club que tiene una historia tremenda y la tiene que mostrar y ser capaz de generar también una atracción, no solo del museo, sino del propio estadio porque todos esos elementos van a ser muy tenidos en cuenta a la hora de diseñar esta siguiente fase del proyecto", describe Azcárate.

Según datos del Sevilla FC, la afluencia al tour ha ido creciendo paulatinamente en los últimos años, desde las 65.000 visitas hace dos años hasta las 100.000 que se alcanzarán en días en los que no haya partido al cierre de esta temporada. "En Nervión hay un proyecto de descentralizar el turismo, es una zona por la que se quiere apostar, siendo el estadio el punto fuerte de reclamo turístico de Nervión. Con este proyecto, se estimarán más visitas", puntualizan fuentes del club.

Salas para eventos

Azcárate confirma que también habrá salones y espacios para la organización de eventos: "Se combinarán usos entre los días de partido y en los que no haya para realizar otros eventos. Es la tendencia que hay hoy en día en la mayoría de los estadios de fútbol modernos, en los que hay un buen número de metros cuadrados para actividades de Hospitality". "Se trata de maximizar un poco esa superficie que vamos a construir para que pueda ser utilizada también los días de no partido y poder celebrar acciones comerciales o lo que el Sevilla vaya queriendo hacer para que el estadio esté más dinámico", añade.

El corazón del futuro estadio del Sevilla FC estará repleto de nuevos ingredientes. "Me imagino a los socios entrando al estadio y sintiendo que están en su casa de antes, pero mucho mejor. Ojalá les potencie el ánimo mucho más y vivan un subidón. Un Sánchez Pizjuán elevado a la 'x' potencia", sueña el arquitecto del nuevo Sánchez-Pizjuán.