El Sevilla FC comenzará las obras del nuevo Sánchez-Pizjuán en verano de 2027 y acabará su estadio en 2029

La tramitación del nuevo estadio Sánchez-Pizjuán progresa con el objetivo de empezar las obras en verano de 2027 y terminarlas en un plazo de dos años o dos años y medio después, de manera que el Sevilla FC tendrá finalizado su nuevo hogar entre junio y finales de 2029. Según confirma a este periódico el arquitecto del nuevo campo sevillista, César Azcárate, de la empresa IDOM, del anteproyecto ya presentado pasarán a definir el proyecto básico en enero de 2026, a continuación se redactará el proyecto de ejecución para licitar los trabajos, y será una vez finalizada la temporada 2026-2027 cuando comiencen las obras.

"Primero hay que hacer la demolición y después la construcción. No es una remodelación, se edifica desde cero", precisa Azcárate, ya que el estadio se derrumbará completamente. "La obra puede durar dos años, o dos años y medio", continúa explicando. "Nos plantaremos en junio de 2029, o a finales de ese año". Cuando se termine el proyecto se decidirá si habrá que acabarlo para el inicio de la temporada 2029-2030 o durante esa misma campaña.

Este baile de fechas será determinante para saber si el Sevilla, que se mudaría al estadio La Cartuja de cara a la temporada 2027-2028, se quedará allí dos o tres temporadas. O si regresará a Nervión a mitad de la 2029-2030. "Aún no hemos llegado a ese tramo de detalle", reconoce este arquitecto, con experiencia en otras transformaciones como las de San Mamés, el Monumental de Buenos Aires, el Ciutat de Valencia y La Cerámica, los estadios del Athletic Club, River Plate, Levante y Villarreal, respectivamente.

Recreación del futuro estadio del Sevilla FC, el nuevo Ramón Sánchez-Pizjuán / Sevilla FC

Actualmente tanto IDOM como el Sevilla están avanzando en aspectos urbanísticos y legales, junto al Ayuntamiento de Sevilla, "con la intención de arrancar lo que es el proyecto de verdad" en enero de 2026. "Estamos en conversaciones continuas con el club durante todo este tiempo aunque el proyecto no esté con sus plazos plenamente establecidos. La relación es continua y se va avanzando en todos los aspectos", asegura César Azcárate.

El proyecto definirá los nuevos usos del estadio

Según explica el diseñador del nuevo Sánchez-Pizjuán a El Correo de Andalucía, "el anteproyecto marca las potencialidades de los espacios", como las terrazas que se ubicarán en la fachada o la configuración de la plaza exterior. Aunque la idea del Sevilla es combinar ocio con convivencia vecinal, aún no se ha precisado si habrá bares, tiendas o bancos.

"Lo que vamos a decidir ahora en la siguiente fase es lo que hemos puesto en el anteproyecto como bases más generales. Ahora detallaremos dónde va el palco, dónde estará la tienda, el museo, o si medirá mil metros o 750 metros", aclara Azcárate. En esta nueva etapa se configurarán también los nuevos usos de la zona del entorno del estadio: "Con el diseño del anteproyecto que tenemos, con muchas potencialidades, ahora podemos acertar de lleno con el programa final del estadio".

Recreación del exterior del futuro estadio del Sevilla FC, el nuevo Ramón Sánchez-Pizjuán / Sevilla FC

Otro de los aspectos a detallar es el tour. "El Sevilla lo tiene que diseñar, pero sí que vamos a ir pensando en los diferentes espacios que se pueden encadenar, porque no tienen que estar todos juntos, y todo eso lo vamos a pensar a partir de ese diseño del proyecto básico con una colaboración todavía más cercana de la que hemos tenido hasta ahora con el club", explica este arquitecto. También se definirá el tamaño exacto del museo: "El Sevilla le quiere dar mucha importancia, porque es un club que tiene una historia tremenda y lógicamente la tiene que mostrar y ser capaz de hacer también una atracción, no solo del museo, sino del propio estadio".

¿Convivencia con el Real Betis en La Cartuja?

El plan inicial del Real Betis con la transformación del estadio Benito Villamarín era que terminara la obra en 2027 y pudiera ya disputar la campaña 2027-2028 en Heliópolis. Sin embargo, desde el club verdiblanco ya se da por hecho que serán tres las temporadas en La Cartuja. Esto no solo influye en las obras que hay que hacer en el estadio de cara al Mundial de 2030. También choca con la mudanza del Sevilla en 2027, porque los dos podrían coincidir a partir de ese verano en el mismo recinto para jugar sus encuentros como local.

La demora en la adjudicación de las obras del Villamarín, tanto para la demolición de la grada de Preferencia como para levantar la nueva, ha hecho que finalmente ese riesgo de ampliar su estancia lejos de La Palmera acabe produciéndose. Y el Sevilla, si nada se tuerce, también tiene previsto jugar en La Cartuja en la temporada 2027-2028.

Que el estadio La Cartuja sea una especie de San Siro (Milán e Inter de Milán juegan allí de local), acogiendo a los dos grandes equipos de la ciudad, se decidirá una vez avance la tramitación del nuevo estadio sevillista y se materialicen sus previsiones.

De momento, el Real Betis ya opinó al respecto en su Junta de Accionistas de este martes 16 de diciembre. "Yo lo que tengo claro es que tengo un contrato con el Estadio Olímpico y tenemos tranquilidad en cuanto al contrato que tenemos suscrito y no sé si hay cabida en poder estar los dos equipos. Yo lo veo complejo", aseguró su presidente, Ángel Haro, que también apuntó que ni el Sevilla FC ni nadie "ha hablado con nosotros".