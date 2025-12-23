La venta del Sevilla FC, al detalle: estas son las cifras reales de las nueve ofertas

La futura venta del Sevilla FC sigue dando que hablar. Es un runrún permanente en los medios de comunicación y en los aficionados, y más si cabe cuando hay parón deportivo. Un equipo de mitad de tabla, que lucha por no pasar apuros en la temporada, sigue alejado de las épocas doradas del club en las que triunfaba por los campos de Europa.

El objetivo más prioritario es solventar las deudas económicas y elegir a un comprador en plena lucha accionarial. Por ello es importante separar el ruido mediático de los datos reales a los que ha tenido acceso El Correo de Andalucía.

Antes de nada hay que poner las cifras en su sitio. Porque en este asunto económico, como en casi todos los que atañen al poder del fútbol, ni toda cifra elevada responde a una realidad ni es del todo cierto como cuentan. Según confirman fuentes de los principales accionistas, el club lleva años recibiendo un interés de diferentes grupos inversores, aunque el proceso se ha aligerado en los últimos seis meses, desde el pasado verano para ser más exactos.

Nueve ofertas encima de la mesa

En la actualidad hay nueve ofertas encima de la mesa, según ha podido contrastar El Correo de Andalucía. Son ofertas tanto nacionales como internacionales, que todas han sido estudiadas y trasladadas a las diferentes familias que componen el consejo de administración. Los accionistas han analizado cada una de las ofertas estudiando diferentes aspectos como la solidez financiera acreditada, valoración real de la capital, estructura de la operación y compromiso de inversión futura. Son operaciones económicas muy costosas en las que hay mucho futuro en juego.

No se trata únicamente de vender al mejor postor, entran otros detalles más importantes como el futuro del Sevilla FC, así como "la solidez financiera de los potenciales ofertantes y su capacidad real y constatable para acelerar el plan de crecimiento y su proyecto deportivo", según detallan estas fuentes.

A partir de esta tesitura, hay varios factores diferenciales en la oferta como el sentimiento sevillista. La Tercera Vía, liderada por Antonio Lappí y Fede Quintero, es la única oferta sevillana encima de la mesa tal y como confirmó el empresario en la última junta de accionistas tras el deseo de adquirir el club desde el pasado verano. La oferta presentada al consejo ha sido 320 millones de euros, pero esta cifra no corresponde al valor real de la operación de la compra del club.

La oferta de Lappí, la más baja

Según ha podido saber El Correo de Andalucía, esa cifra corresponde al enterprise value y descuenta una deuda financiera neta que el propio ofertante eleva hasta los 244,2 millones de euros, al incluir el préstamo de 118 millones del proyecto CVC–LaLiga Impulso, una consideración que no aplican el resto de ofertantes.

El resultado es muy distinto al titular de los 320 millones de euros. El valor económico efectivo del capital (equity value) que se ofrece por el Sevilla FC se queda en 75,7 millones de euros. Esto se traduce alrededor de un precio de 732 euros por acción, que se reduce a 708 euros netos tras costes. Es, con diferencia, la valoración más baja de las nueve propuestas recibidas por el club.

La segunda propuesta ya sitúa el precio por acción en 1.968 euros, mientras que varias operaciones se mueven en una horquilla entre los 2.350 y los 3.001 euros, alcanzando la más elevada los 3.500 euros por acción, con un precio neto de 3.325 euros tras costes. La oferta de este grupo inversor americano es la que ha tomado la delantera frente a los otros.

En términos de capital social, las valoraciones oscilan entre los 203 y los 362 millones de euros, muy lejos de los 75,7 millones de la propuesta de Lappi. “En términos comparables, es más de dos veces inferior a la peor alternativa”, señalan las fuentes accionariales consultadas.

Estructura de la operación y la inversión futura

Otro de los prinicipales factores es la estructura de la operación. Mientras la mayoría de ofertas contempla la adquisición de hasta el 80% del capital, permitiendo una salida ordenada tanto de grandes como de pequeños accionistas, la propuesta de Lappí se centra en la compra del 50,01%, el mínimo imprescindible para controlar el club. Ese planteamiento reduciría el desembolso a unos 65 millones de euros, dejando fuera de la operación a accionistas relevantes y, por completo, a los minoritarios, que no tendrían opción real de vender.

Y hay otra cuestión que en Nervión pesa más que ninguna otra: la inversión futura en el capital. El Sevilla FC pretende hacer una remodelación de su estadio en 2027 para hacer un nuevo Sánchez Pizjuán que permita albergar 55.000 personas. Unas obras que serán cuantiosas económicamente hablando.

Ampliación de capital y falta de garantías

Por todo ello, el club de Nervión necesita un grupo inversor que sea solvente y le inyecte un empujón financiero para competir bajo las normas de LaLiga. Algunas ofertas como la de Lappí no incorporan compromisos claros de ampliación de capital ni aportaciones posteriores que permitan mejorar el límite de coste de plantilla. Justo lo contrario de lo que incluyen el resto de ofertas, que contemplan compromisos medios cercanos a los 80 y los 150 millones de euros, concretamente la más alta, para reforzar el proyecto deportivo y estructural del club.

Por último, la falta de garantías para hacer este tipo de pagos es algo que inquieta a los accionistas. En una operación de este calibre, acreditar la financiación no es un detalle baladí. Lappí ha pedido un periodo de exclusividad de hasta seis meses para cerrar la operación, algo que interpretan los accionistas como "un indicio claro de que los recursos no están aún asegurados".

El propio empresario ha reconocido públicamente tras la última junta de accionistas que necesita recurrir a financiación externa. Y en ese escenario, unido a una eventual fase previa de negociación, alargaría el proceso hasta un horizonte que los propietarios consideran "inasumible para una entidad que necesita tomar decisiones estratégicas de forma permanente."

En definitiva, el Sevilla FC no está en venta a cualquier precio ni de cualquier manera. Hay nueve propuestas encima de la mesa, cada una con sus proyectos ambiciosos, valoraciones y garantías económicas. Será cuestión de tiempo en el que el club opte por una de estas ofertas que satisfaga a todas las partes, y lo más importante pensando en el futuro del club.