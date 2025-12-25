El nuevo Sánchez-Pizjuán tendrá una cubierta que dará sombra a una plaza exterior y una amplia terraza

El entorno del estadio Sánchez-Pizjuán cambiará por completo cuando se construya el nuevo estadio. Los arquitectos de la empresa IDOM, con César Azcárate a la cabeza, han diseñado un anteproyecto del futuro hogar del Sevilla FC que contempla, en la línea de lo que también han proyectado otros clubes como el propio Betis para su nuevo Benito Villamarín, que el exterior del campo sea usado durante todo el año y no solo los días de partido. Esto es, zonas de descanso y convivencia vecinal, ocio, restauración o cualquier actividad comercial relacionada con el club. "Hoy en día los estadios son solamente instalaciones que sirven cada 15 días para jugar al fútbol y la gente los evita porque no hay actividad. Ahora será un edificio más de la ciudad", explica Azcárate a El Correo de Andalucía.

El plan del club hispalense, en consonancia con las líneas maestras que les presentó IDOM, es que el estadio tenga una cubierta poco habitual, que incluso supera la superficie del mismo para dar sombra a una plaza exterior en el lado sur, y una fachada aterrazada que aumentará los usos del estadio más allá de ver el partido del primer equipo. "Va a quedar un entorno muchísimo más amable, más arquitectónico y más agradable del que tenemos en el día de hoy, eso sin ninguna duda", asegura César Azcárate.

Este arquitecto define el nuevo Sánchez-Pizjuán como un estadio "único", ya que está "pensado para el club y para la ciudad por el clima y la cultura que tenemos". Por fuera, "va a ser un estadio que se relacione muchísimo con la ciudad, cosa que no le pasa al estadio actual, que no se relaciona demasiado, igual que la mayoría de los de Primera en España y en casi todo el mundo". Analiza que la mayoría fueron construidos entre los años 50 y 70 y desde entonces "la ciudad ha ido ganando espacio y los ha ido rodeando". Azcárate promete un Sánchez-Pizjuán "más abierto" y con "un montón de usos que potencien la actividad todos los días del año". A eso contribuirá la nueva cubierta y la plaza exterior.

Recreación del futuro estadio del Sevilla FC, el nuevo Ramón Sánchez-Pizjuán / Sevilla FC

Una cubierta novedosa con sombra a una plaza

Entre los aspectos más característicos del nuevo campo del Sevilla está la cubierta. "Desde que se publicaron las imágenes por el mundo entero, nos hemos quedado gratamente sorprendidos por la cantidad de mensajes que nos han llegado de todas partes, de profesionales y clubes de fútbol, diciéndonos que les ha gustado muchísimo esa cubierta tan diferente", cuenta con satisfacción este arquitecto, con experiencia en el diseño, entre otros, de San Mamés, el Monumental de Buenos Aires, el Ciutat de Valencia y La Cerámica, los estadios del Athletic Club, River Plate, Levante y Villarreal, respectivamente.

La nueva cubierta se proyectará más allá de la superficie del estadio. "Creemos que en una ciudad como Sevilla, teniendo una plaza hacia el lado sur, podemos relacionarnos con ese espacio abierto. Será una oportunidad fantástica para generar actividad y crear espacios de sombra y ambientes agradables", describe Azcárate a este periódico. Recuerda que la idea nace de "pensar en el bienestar de los ciudadanos que van a acercarse al recinto, en poder protegerles y darles sombra". Como ocurre con la cubierta rectangular y voladizos del Hard Rock Stadium de Miami, "que también tiene un clima similar al de Sevilla".

Recreación de la terraza del futuro estadio del Sevilla FC, el nuevo Ramón Sánchez-Pizjuán / Sevilla FC

En una fase posterior, cuando se defina el proyecto de ejecución, se precisará a qué usos se destinará el exterior del estadio, aunque la idea es una mezcla de ocio y convivencia vecinal, desde terrazas, tiendas o bancos para sentarse. Si bien en esa reutilización de espacios entrará en juego la sala de prensa, por ejemplo para usarla como un pequeño auditorio, y otras estancias del interior.

Fachada con terrazas y el mosaico

La fachada estará totalmente diferenciada de la cubierta y será abierta. En la fachada oeste, en la entrada principal, donde también se ubicará el palco de honor, estará recolocado el mosaico. "Es una de las claves que nos ha dicho el club, que estuviera en el nuevo", reconoce Azcárate. Y hacia la fachada sur será como un edificio aterrazado. Concretamente, serán terrazas que "van a estar protegidas del sol por la cubierta que sale por encima de ellas y van a darle más actividad y presencia al estadio". "Lo están demandando todos los estadios para interactuar más con la ciudad y es una solución arquitectónica para esto", añade.

Recreación del futuro estadio del Sevilla FC, el nuevo Ramón Sánchez-Pizjuán / Sevilla FC

"No va a ser para nada rupturista", niega este arquitecto. "La altura será como la que tiene hoy, y la fachada será mucho más amable y abierta en la que se percibirá lo que hay en el interior y hablará mucho más el lenguaje del resto de los edificios de la zona", prosigue.

Según el Sevilla, el nuevo Ramón Sánchez-Pizjuán será un estadio innovador, de referencia internacional y ejemplo de los estadios de nueva generación, heredero de los valores tradicionales del Sevilla FC, con nuevas vías de ingresos, con actividad todo el año y motor de la actividad en el barrio de Nervión.