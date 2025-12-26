La intrahistoria del diseño del nuevo Sánchez-Pizjuán: "El Sevilla nos pidió mantener la esencia del estadio actual"

El nuevo estadio del Sevilla FC está en la cabeza de César Azcárate, del estudio IDOM. Este arquitecto vasco tiene experiencia en el diseño, entre otros, de San Mamés, del Monumental de Buenos Aires, el Ciutat de Valencia y La Cerámica, los estadios del Athletic Club, River Plate, Levante y Villarreal, respectivamente. Pero ahora tenía que enfrentarse al reto de diseñar el futuro Sánchez-Pizjuán, un proceso que acabó en el actual anteproyecto. "Me imagino a los socios entrando al estadio y sintiéndose como en su casa de antes, pero mucho mejor. Que les potencie el ánimo mucho más y vivan un subidón. El Sánchez Pizjuán elevado a la 'x' potencia", sueña Azcárate, haciendo un repaso en El Correo de Andalucía sobre los detalles del nuevo recinto.

"Es un orgullo poder acometer este proyecto, ni más ni menos que el nuevo Sánchez Pizjuán, de un club tan histórico como el Sevilla", valora este arquitecto. "Soy un apasionado de fútbol, me gustan los estadios, de los que ya también hemos tenido la fortuna y la suerte de poder proyectar y construir unos cuantos. Es como una pasión, vivir la profesión desde esa manera tan pasional y pudiendo contar con clubes tan maravillosos y tan históricos como el Sevilla", añade.

Según recuerda, recibe varias premisas por parte del Sevilla: "Les gustaría que la esencia del Sánchez-Pizjuán actual estuviera en el nuevo estadio, y no hacer una cosa que sea totalmente distinta. Ese es un primer dato importantísimo para nosotros, sobre un estadio que funciona perfecto como un mecanismo en el que los aficionados y el fútbol son casi todo uno". "Esa esencia la tenemos que tratar de tener y la hemos tratado de mantener. Creo que lo vamos a conseguir y ese es un punto básico para el club", analiza Azcárate.

Recreación del exterior del futuro estadio del Sevilla FC, el nuevo Ramón Sánchez-Pizjuán / Sevilla FC

Otras cuestiones reclamadas por el club fueron el número de espectadores, aumentar los espacios de Hospitality, que el museo fuera de una determinada manera, etc. "Hay un montón de requerimientos que lógicamente el club, por su larga historia y por su funcionamiento en el día a día, aunque sea con el estadio viejo, tiene y lógicamente nos las traslada y nosotros somos los encargados de tratar de plasmarlo en los dibujos".

Los primeros pasos para diseñar el Sánchez-Pizjuán

Esta firma de arquitectura, antes de dibujar nada ni crearse una idea preconcebida, hizo trabajo de campo. "Es estar mucho con el club, visitar el estadio, tanto vacío como en día de partido, pasear por alrededor y ver cómo se comporta, las cosas buenas o las cosas que se pueden mejorar", explica César Azcárate. "Dialogamos mucho con el Sevilla, debatiendo sobre estadios recientemente construidos y otros no tan recientes para ver qué cosas eran interesantes de aplicar, además de estudiar mucho el histórico del club y la afición".

Con todos esos ingredientes, empezaron "los dibujos". "Esa primera parte es siempre igual para todos los estadios, luego ya hay que enfrentarse al papel, a las regulaciones urbanísticas, a las necesidades que el club te va diciendo que necesita o que cree que es bueno que tenga el nuevo estadio, y ya intentando plasmar en esos primeros dibujos todas esas ideas", relata.

Recreación del futuro estadio del Sevilla FC, el nuevo Ramón Sánchez-Pizjuán / Sevilla FC

"Estamos bastante acostumbrados y esa es la única manera de poder enfrentarse a ese mítico que siempre dicen papel en blanco, pero que no es nunca un papel en blanco porque siempre tienes que armarte de muchísimas cosas que luego tienes que arrojar en ese papel en blanco", prosigue detallando.

"Este estadio tendrá una relación más poderosa con Sevilla"

¿Qué tendrá de diferente el nuevo Sánchez-Pizjuán? Entre sus novedades destaca el aumento de aforo hasta los 55.000 espectadores, la nueva cubierta, la fachada aterrazada, o una plaza exterior. "Una aportación muy importante de este nuevo Sánchez Pizjuán será tener una relación mucho más poderosa con la ciudad, es decir, ser más abierto, generar un montón de usos que potencien también esa actividad todos los días del año", responde Azcárate.

Aunque a nivel general, destaca que en cada proyecto trata de "concentrar la esencia de cada uno de los clubes y la identidad y su historia". "Eso es para nosotros lo más importante. Además, siempre están situados en contextos diferentes. No es lo mismo construir un estadio en Bilbao como San Mamés que construir un estadio en Sevilla. Eso hace que todos sean diferentes", valora. En el caso del Sánchez-Pizjuán, está convencido de que será "un estadio único", porque está "pensado para el club y pensado para la ciudad, por ese clima y por esa cultura que tenemos en esta ciudad".