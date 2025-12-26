El Sevilla conoce la dura sanción a Marcao y Almeyda: cuántos partidos se perderán

Dura sanción para Marcao por su enfrentamiento ante el árbitro Alejandro Muñiz Ruiz por la expulsión ante el Real Madrid. El Sevilla FC ya conoce las sanciones impuestas por el Comité de Disciplina de la RFEF tras el partido ante el conjunto blanco, correspondiente a la jornada 17 de LaLiga.

El central brasileño ha conocido este viernes que será castigado con seis partidos de suspensión, mientras que Almeyda con un encuentro por la doble tarjeta amarilla que acabó en la posterior expulsión.

Cuántos partidos se pierde Marcao

El castigo más duro recae sobre Marcao, que ha sido sancionado con seis partidos de suspensión, una decisión que supone un serio contratiempo para el conjunto nervionense en las próximas semanas.

Según reza el acta del Comité de Disciplina, el central brasileño cumplirá un partido por la doble amonestación y expulsión, cuatro encuentros por insultos, ofensas verbales y actitudes injuriosas hacia el árbitro, y uno más por conducta contraria al buen orden deportivo.

Los primeros pronósticos apuntaban a cuatro partidos pero finalmente se elevan a seis. El carioca fue amonestado con doble tarjeta amarilla, una en la primera mitad por falta a Rodrygo y otra en la segunda parte por una entrada a Bellingham. El colegiado le sacó la segunda amarilla y el central terminó encarándose con el colegiado.Tuvo que ser separado por sus compañeros y, camino del túnel de vestuarios, profirió "expresiones ofensivas y propinó una patada a un balón en la zona del cuarto árbitro", según recoge el acta arbitral.

Las alegaciones presentadas por el club no prosperaron y el Comité mantuvo la presunción de veracidad del árbitro. El central del Sevilla FC se perderá los encuentros contra el Levante, Celta de Vigo, Elche, Athletic Club de Bilbado, R.C.D Mallorca y Girona.

Almeyda, sancionado con un encuentro

Además, el técnico sevillista Matías Almeyda también ha sido sancionado con un partido de suspensión por doble amonestación y posterior expulsión en el túnel de vestuarios. De este modo, el Sevilla afrontará las próximas jornadas condicionado tanto en el eje de la defensa como en el banquillo, con dos ausencias sensibles derivadas de lo ocurrido en el Santiago Bernabéu.