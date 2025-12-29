Apelación reduce a un partido cierre parcial del Sánchez Pizjuán por los incidentes en el derbi

El Comité de Apelación de la Federación Española de Fútbol (RFEF) ha estimado parcialmente el recurso presentado por el Sevilla FC y ha reducido de tres a un partido el cierre parcial de su estadio por los lanzamientos de objetos desde el Gol Norte durante el derbi Sevilla-Betis del 30 de noviembre, una sanción que inicialmente había sido considerada de mayor gravedad.

Rebaja de la sanción disciplinaria

Apelación ha considerado lo que los hechos deben ser catalogados como graves y no "muy graves", como valoró el Comité de Disciplina que impuso la sanción, junto a una multa de 45.000 euros.

Clausura parcial del Ramón Sánchez Pizjuán

La resolución del Comité de Apelación reduce la multa a la cantidad de 6.000 euros y dicta la clausura de los sectores N20, N11 y N12 del graderío bajo de Gol Norte del Ramón Sánchez Pizjuán por un partido, así como apercibimiento de clausura total en caso de reincidencia por alteración grave del orden del encuentro.

El Sevilla acudirá al TAD

El Sevilla FC confirmó este lunes que recurrirá no obstante dicha sanción ante el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) y que agotará todas las vías jurídicas posibles.

Nuevo recurso por el caso Marcao

También anunció que recurrirá ante el Comité de Apelación la sanción de seis partidos impuesta por el Comité de Disciplina la semana pasada al jugador brasileño Marcao por su expulsión en el encuentro disputado ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu en la última jornada de LaLiga.

Interrupción del derbi Sevilla-Betis

El Sevilla-Betis de la jornada 14 fue interrumpido en el minuto 86 durante quince minutos, cuando el marcador era 0-2, ante el lanzamiento de objetos desde esa grada, unos hechos que empezaron en el minuto 79 y se repitieron en el 86 tras la expulsión con tarjeta roja directa del sevillista Isaac Romero, tras una entrada a un rival "sin estar en disputa del balón".

Acta arbitral y lanzamiento de objetos

El acta del árbitro andaluz José Luis Munuera reflejó que en el minuto 79 se lanzaron varios objetos desde el fondo norte hacia la zona donde se encontraba el equipo visitante, entre ellos mecheros y varias botellas de agua, algunas llenas, sin que impactaran en los jugadores.

Activación del protocolo de seguridad

Se activó el protocolo por lanzamientos para que por megafonía se pidiera que cesaran estas actuaciones, que se repitieron en el minuto 86, y ante la continua reiteración desde la misma zona se procedió a suspender temporalmente el encuentro, con la retirada de ambos equipos a los vestuarios. Unos 18 minutos después, el partido se reanudó sin nuevos incidentes.