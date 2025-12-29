El portero Álvaro Fernández se desvincula del Sevilla FC

El portero español Álvaro Fernández Llorente, conocido como 'Ferllo', ha alcanzado un acuerdo “satisfactorio” con el Sevilla FC para poner fin de manera anticipada a su etapa como jugador sevillista, a pesar de que su contrato se extendía hasta junio de 2027, según informó este lunes el club andaluz en un comunicado oficial.

Desvinculación anticipada del guardameta

"El Sevilla FC y Álvaro Ferllo han llegado a un acuerdo satisfactorio para la desvinculación del portero como jugador del primer equipo", anunció la entidad sobre el guardameta, que llegó a la disciplina hispalense en el verano de 2024.

'Ferllo' ha disputado un total de 11 encuentros con la elástica sevillista, 9 de LaLiga EA Sports y 2 de la Copa del Rey, y ahora queda libre para firmar con otro equipo. "El club desea al cancerbero riojano la mejor de las suertes en el futuro", concluyó el comunicado.