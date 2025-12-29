El portero Álvaro Fernández se desvincula del Sevilla FC
El guardameta Álvaro 'Ferllo' y el Sevilla FC han llegado a un acuerdo para finalizar su etapa, pese a tener contrato hasta 2027, tras su llegada en el verano de 2024.
El portero español Álvaro Fernández Llorente, conocido como 'Ferllo', ha alcanzado un acuerdo “satisfactorio” con el Sevilla FC para poner fin de manera anticipada a su etapa como jugador sevillista, a pesar de que su contrato se extendía hasta junio de 2027, según informó este lunes el club andaluz en un comunicado oficial.
Desvinculación anticipada del guardameta
"El Sevilla FC y Álvaro Ferllo han llegado a un acuerdo satisfactorio para la desvinculación del portero como jugador del primer equipo", anunció la entidad sobre el guardameta, que llegó a la disciplina hispalense en el verano de 2024.
'Ferllo' ha disputado un total de 11 encuentros con la elástica sevillista, 9 de LaLiga EA Sports y 2 de la Copa del Rey, y ahora queda libre para firmar con otro equipo. "El club desea al cancerbero riojano la mejor de las suertes en el futuro", concluyó el comunicado.
- El Sevilla demolerá el Sánchez-Pizjuán y levantará otro estadio con 55.000 asientos y un 'muro rojo' en Gol Norte
- El nuevo Sánchez-Pizjuán tendrá una cubierta que dará sombra a una plaza exterior y una amplia terraza
- La venta del Sevilla FC, al detalle: estas son las cifras reales de las nueve ofertas
- La intrahistoria del diseño del nuevo Sánchez-Pizjuán: 'El Sevilla nos pidió mantener la esencia del estadio actual
- Dos buenas noticias confirmadas en el entrenamiento del Sevilla FC
- Ya es oficial: cierre parcial del Sánchez-Pizjuán y multa económica al Sevilla FC por los altercados en el derbi frente al Betis
- Los accionistas no dan respiro al consejo del Sevilla FC: insisten en que no se venda el club a capital extranjero
- Golpe al Sevilla FC: Antiviolencia propone el cierre del Pizjuán durante un mes por los incidentes del derbi