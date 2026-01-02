Alineación probable del Sevilla ante el Levante: Almeyda prepara un once condicionado por las bajas

El Sevilla Fútbol Club abrirá 2026 en el Ramón Sánchez-Pizjuán ante el Levante Unión Deportiva. Lo hará en otro domingo en el que Matías Almeyda tendrá casi que inventarse un once. Hasta siete bajas, además de la duda de Isaac Romero, presenta el conjunto sevillista en una apertura de año en el que buscará sumar tres puntos.

Tras encadenar ocho jornadas seguidas sin ganar en la Liga y quedar apeado de la Copa del Rey ante la Cultural y Deportiva Leonesa, el Levante optó por un cambio en el banquillo y destituyó a Julián Calero, dando paso al portugués Luís Castro, que debutará al frente del banquillo granota en Nervión en un encuentro clave para acercarse a la permanencia ante un Sevilla que llega décimo y con Almeyda avisando de no confiarse y de hacer del Sánchez-Pizjuán un fortín: "Todavía no terminó la primera vuelta, quedan dos partidos y todos somos conscientes de que cada partido, cada minuto que entrenamos, lo importante que es. Hay que darle la confianza para mejorar y mantener esa línea media. Tranquilidad, serenidad, mucho amor por lo que vamos a hacer, mucho compromiso y saber que viene una parte espectacular del campeonato. Tenemos que sumar, hacernos fuertes en casa y buscar esa regularidad que va a ser la que nos saque del espacio para seguir yendo para arriba".

Alineación del Sevilla Fútbol Club Visualización de la alineación del Sevilla Fútbol Club.

Varias bajas, dos sancionados y dos dudas

En el capítulo de altas y bajas, además de Marcao que se autoexpulsó en el Bernabéu y le han caído seis encuentros en total, no estarán los dos convocados por Nigeria, Akor Adams y Chidera Ejuke, y los lesionados Gabriel Suazo, Rubén Vargas y Alfon González. Isaac Romero, con un proceso febril, duda hasta última hora tras no haber podido ejercitarse en las sesiones del jueves y del viernes. En el banquillo tampoco estará Matías Almeyda por sanción.

Con dicho panorama, el de Azul saldrá con Odysseas Vlachodimos en portería, como es habitual, y con Nyland en el banquillo. Carmona, Cardoso, Gudelj Castrín y Oso se perfilan como titulares en una defensa en la que tienen alguna opción de entrar de inicio Kike Salas o Azpilicueta. Nianzou también debería entrar en la lista.

Donde no hay casi alternativas es en la medular. Batista Mendy, Lucien Agoumé y Djibril Sow son titulares casi por decreto, y ante el Levante volverán a formar juntos los tres. El primero de los citados, más como ancla.

Alexis Sánchez durante el partido de LaLiga EA Sports disputado entre el Sevilla FC y el Real Oviedo en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. / Joaquín Corchero / AFP7 / Europa Press

Alexis Sánchez apunta al once

"Llegó ayer con mucha fiebre, hoy tuvo menos fiebre pero sigue teniendo y veremos mañana", explicaba Almeyda en la previa en relación a Isaac Romero. Si el lebrijano no puede ser de la partida el puesto será para Alexis Sánchez, que podría compartir delantera con Peque, otro de los fijos para el argentino. No tendrá más elección el técnico del Sevilla, salvo que apostara por Adnan Januzaj.

Sobre Rubén Vargas, una de las ausencias más destacadas dijo Almeyda que continúa con su recuperación: "Sigue en el proceso, sigue mejorando, su lesión fue más grave que otras lesiones y creo que va en ese tiempo para no apurarlo y para poder tenerlo ya bien sano. Es muy importante para nosotros y deseo tenerlo ya rápidamente".