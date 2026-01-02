Sevilla FC
Lesión Alfon: comunicado médico, qué tiene y cuántos partidos se perderá con el Sevilla
El extremo del Sevilla sufre una lesión en el sóleo de su pierna izquierda
El Sevilla Fútbol Club ha llevado a cabo este viernes la penúltima sesión semanal con numerosas bajas a dos días de jugar ante el Levante en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Lo hará Matías Almeyda con un conjunto claramente mermado en el que no estará Alfon González, el último en sumarse a la enfermería en la que están Vargas y Suazo. Akor Adams y Chidera Ejuke están con Nigeria, Isaac no se ejercita por un proceso febril y Marcão, que entrena con normalidad, está sancionado.
Parte médico de Alfon
"El Sevilla FC ha completado este viernes la penúltima sesión de la semana antes de medirse al Levante UD. Tras arrancar 2026 con entrenamiento vespertino en la jornada del jueves, los de Matías Almeyda se ejercitaron sobre el césped de la ciudad deportiva para continuar con la preparación del duelo ante el conjunto granota y lo ha hecho con las ausencias de Alfon González y de Isaac Romero. En el caso del atacante albaceteño, sufre una lesión en el sóleo de la pierna izquierda, mientras que el lebrijano no pudo ser partícipe tampoco a causa de un proceso febril. Tras este nuevo día de trabajo, el técnico sevillista comparece ante los medios en la primera rueda de prensa del año y posteriormente ya el sábado se culminará la preparación.
Qué tiene y cuántos partidos se perderá
El tiempo de baja oscila entre dos y cuatro semanas, por lo que se perdería los partidos ante Levante y Celta en Nervión, la salida a Elche del inicio de la segunda vuelta, y podría reaparecer ante el Athletic Club en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Si se alargara el proceso de recuperación estaría para la visita al Mallorca de inicios de febrero.
