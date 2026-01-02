Matías Almeyda arranca 2026 con bajas y un aviso al Sevilla: "Tenemos que hacernos fuertes en casa"

El Sevilla Fútbol Club se ejercitó este viernes en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios a dos días de enfrentarse al Levante en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Lo hizo sin Alfon e Isaac Romero como novedades destacadas, quedando descartado el manchego para los próximos partidos. Al término de la sesión habló Matías Almeyda por primera vez en 2026.

Inicio de año: "Hemos entrenado, tuvimos nuestros días libres, después regresamos a los entrenamientos y tuvimos dos o tres bajas por el tema de fiebres, gripes y veremos mañana con cuantos jugadores vamos a contar. Es importante arrancar un nuevo año en nuestro campo, sabiendo la importancia que tiene este partido. Estamos con muchas ganas".

Levante y nuevo entrenador: "Gracias a la tecnología podemos ver donde ha dirigido, sus equipos, su forma, si bien hace poco que llegó uno tiene que estar alerta porque seguro que algún cambio se logrará. Aparte de pensar en ellos, pensar mucho en nosotros. Respetarlos, pero tratar de imponernos".

Enfado del Bernabéu: "Eso terminó ahí, mi expresión y lo que sucedió queda ahí. No le doy más trascendencia, ni más importancia. Cuento con un staff el cual está capacitado, estará Javi al borde del terreno de juego y desde algún lugar nos estaremos comunicando".

Qué le pide al 2026: "Varias palabras de las cuales dije. Si uno lo que hace lo hace con amor le dará más, si tiene sabiduría va a interpretar mejor y rendir más. Si tiene sueños, son sueños que tiene el fútbol y a los futbolistas, primero les agradezco el esfuerzo que vienen haciendo y creo que todavía no terminó la primera vuelta, quedan dos partidos y todos somos conscientes de que cada partido, cada minuto que entrenamos, lo importante que es. Hay que darle la confianza para mejorar y mantener esa línea media. Tranquilidad, serenidad, mucho amor por lo que vamos a hacer, mucho compromiso y saber que viene una parte espectacular del campeonato".

Cómo afronta el 2026: "Reiterar temas que ya he expresado es en vano. Quién me conoce sabe que sostengo mi pensamiento mientras esté dentro de mis posibilidades. Sacar noticias no reales no beneficia mucho, pero habla de la gente que las saca, no de mí. Ya dije lo que tenía que decir en su momento. El amor que le tengo a este lugar y el deseo que tengo".

Cómo está y que espera del equipo: "Estoy muy feliz donde estoy, me costó mucho llegar a la liga española, me costó dar años dando la vuelta por el mundo. No la voy a dejar fácil, porque costó. Fueron seis meses de aprendizaje, de adaptarme a una nueva liga con todo lo que eso respecta. Ha sido para mí un semestre de mucho aprendizaje y que me pone feliz tenerlo. No me puedo detener ahí, sino que tengo que seguir por más. Seguir mirando para dentro y con todas las ganas que tengo de poder vivir un Sevilla FC diferente".

Mejoría del Sevilla: "Hemos encontrado una regularidad. Por momentos la tuvimos y por momentos se bajaba. El cambio de sistema benefició al equipo, pero a la vez, estamos logrando más allá de esa seguridad, tener un poco más de ese juego de control y llegadas. El último partido las tuvimos y seguir mejorando en eso. Mantenernos en lo que hemos logrado y seguir mejorando. Vi un crecimiento en el equipo más allá de que fuimos subiendo y bajando, estamos en los parámetros en los que pensamos que podíamos estar. Tenemos que sumar, hacernos fuertes en casa y buscar esa regularidad que va a ser la que nos saque del espacio para seguir yendo para arriba".

La posible oferta de Sergio Ramos para comprar el Sevilla FC

Oferta de Sergio Ramos: "No sé si es real o no, son temas que yo no me meto, a Sergio lo respeto como jugador y como hombre. Es una leyenda a nivel mundial, después lo que pueda llegar a ser con su economía yo no soy economista".

Jugadores a cargo del club: "Por ahí son diferentes escenarios porque en River el presidente no pone dinero. Es votado como se vota un presidente en Argentina, se vota por los socios. El socio elige el presidente y después no hay inversión del presidente, sino todo lo provoca el club. Acá es diferente, hay acciones y son diferentes. Es difícil opinar".

Posición de Ejuke con Nigeria: "Puede ser, pero no todos los partidos ha jugado así. Lo he visto y lo sigo por muchos motivos, por ver cómo va rindiendo y cómo va su país. Me interiorizo bastante con ello. Puede hacerlo, de hecho el otro día jugó Alexis e Isaac arriba. Se puede también, son delanteros".

Altas y bajas: "Siempre se estudia y vamos para atrás en entrenamientos, cargas y es verdad que es fútbol, si ven los equipos no solo el nuestro, sufren lesiones. Muchos equipos quedan con muchos jugadores a fuera. Hay jugadores que han vuelto a sufrir lesiones en mismas zonas, antes de que llegábamos nosotros ya sufrían lesiones y está dentro de ese estudio interno que tratamos de hacer, que es buscar esa vuelta para que sean menos. El que quiere tenerlos a todos disponibles es el entrenador. Si siempre estos temas preocupan pero no nos dormimos, estamos en el tema y hablándolo constantemente, viéndolo, estudiando y siempre va a haber lesiones en el fútbol, es normal, es un juego de movimientos rápidos, de acciones, estamos en ese proceso y deseando de que no se caigan".

Gattoni: "Hablé con él, estaba enterado de su paso por River y sobre todo su último proceso en el que participó poco. De a poco iremos poniéndolo en forma y después ver lo que pasará este mercado, mientras tanto entrenarlo y darle el respeto que merece un profesional, pero sobre todo, como persona".

Marcao: "De lo que ya está hecho no se puede modificar y no conviene mucho seguir explicando el tema. Tendrá que cumplir al sanción. A ningún jugador que gusta estar sancionado, pero son temas que no modifico ni yo ni nadie".

Alfon: "Lo de Alfon venía creciendo en los entrenos, venía bien, el otro día cuando participó lo veíamos que estaba regresando al nivel que queremos y ayer sintió unas molestias en el sóleo. Estará unos partidos a fuera. Una lástima porque en su llegada ha tenido problemas en el tobillo, en la nariz y no podemos nunca tenerlo al 100%. Esperemos que esta rehabilitación sea buena, rápida y poder contar con él".

Recuperación de Rubén Vargas: "Sigue en el proceso, sigue mejorando, su lesión fue más grave que otras lesiones y creo que va en ese tiempo para no apurarlo y para poder tenerlo ya bien sano. Es muy importante para nosotros y deseo tenerlo ya rápidamente".

Isaac Romero, duda: "Llegó ayer con mucha fiebre, hoy tuvo menos fiebre pero sigue teniendo y veremos mañana".

Mercado de fichajes: "Hemos hablado y hay conversaciones desde hace un tiempo atrás. Esos temas los definirá tanto Antonio como José María".