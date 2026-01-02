Sevilla FC - Levante UD: Horario, canal de TV y dónde ver el partido en directo y online

El Sevilla Fútbol Club volverá a la acción este domingo ante el Levante Unión Deportiva. Lo hará en el Ramón Sánchez-Pizjuán en el estreno de 2026 en un duelo que estará marcado por el importante número de bajas que tiene el conjunto de Matías Almeyda, con Alfon González siendo el último en caer.

"El Sevilla FC ha completado este viernes la penúltima sesión de la semana antes de medirse al Levante UD. Tras arrancar 2026 con entrenamiento vespertino en la jornada del jueves, los de Matías Almeyda se ejercitaron sobre el césped de la ciudad deportiva para continuar con la preparación del duelo ante el conjunto granota y lo ha hecho con las ausencias de Alfon González y de Isaac Romero. En el caso del atacante albaceteño, sufre una lesión en el sóleo de la pierna izquierda, mientras que el lebrijano no pudo ser partícipe tampoco a causa de un proceso febril. Tras este nuevo día de trabajo, el técnico sevillista comparece ante los medios en la primera rueda de prensa del año y posteriormente ya el sábado se culminará la preparación", comunicó la entidad nervionense.

Horario del partido entre Sevilla FC y Levante UD

El Sevilla Fútbol Club de Matías Almeyda y el Levante Unión Deportiva de Luis Castro se enfrentarán en la jornada 18 de La Liga EA Sports este domingo a partir de las 14:00 en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

En los cinco enfrentamientos más recientes en Nervión ha vencido en todos el conjunto sevillista. El más reciente data de 2021 con un triunfo por 5-3 al conjunto granota.

Dónde ver por televisión el Sevilla FC-Levante UD

El encuentro entre el Sevilla Fútbol Club de Matías Almeyda y el Levante Unión Deportiva de Luis Castro, correspondiente a la jornada 18 de La Liga EA Sports, será retransmitido Movistar+ y Movistar LaLiga (diales 7 y 54 en Movistar y 110 en Orange) y LaLiga TV Bar (dial 300 en Movistar). Además, desde El Correo de Andalucía podrás seguir la narración en directo con el minuto a minuto.