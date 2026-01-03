Nervión abre 2026 con un duelo clave del Sevilla ante un Levante que llega como colista y con cambio de entrenador

El Sevilla Fútbol Club comenzará 2026 en el Ramón Sánchez-Pizjuán recibiendo al Levante UD. Matías Almeyda se verá obligado a recomponer un once muy limitado por hasta ocho bajas y la duda de Isaac Romero, que entrenó este sábado tras superar su proceso febril. El equipo sevillista quiere empezar el año sumando tres puntos y hacer de su estadio un fortín como declaró el Pelado en la previa: "Cada partido es importante, hay que sumar y hacernos fuertes en casa".

El Levante llega tras ocho jornadas sin ganar en Liga y tras caer eliminado de la Copa del Rey por la Cultural Leonesa, y estrena entrenador: Luís Castro debuta en Nervión tras la salida de Julián Calero. El duelo es clave para acercarse a la permanencia en el lado granota, mientras que los de Almeyda podrían ganar terreno con la zona baja y asentarse en la zona noble.

Sobre el Levante y Luís Castro fue directo el argentino asegurando que algo cambiará en su debut: "Gracias a la tecnología podemos ver donde ha dirigido, sus equipos, su forma. Si bien hace poco que llegó uno tiene que estar alerta porque seguro que algún cambio se logrará. Aparte de pensar en ellos, pensar mucho en nosotros. Respetarlos, pero tratar de imponernos".

Isaac Romero, en el entrenamiento del Sevilla FC este sábado / Sevilla FC

Isaac, la buena noticia para Almeyda en el entrenamiento previo

Entre las bajas sevillistas destacan Marcao, sancionado seis partidos; los internacionales Akor Adams y Chidera Ejuke con Nigeria en la Copa África; y los lesionados Gabriel Suazo, Tanguy Nianzou, Rubén Vargas y Alfon González. Almeyda tampoco estará en el banquillo por sanción. César Azpilicueta, con una lesión en el sóleo derecho será la séptima baja del conjunto sevillista para recibir al Levante.

Odysseas Vlachodimos será titular en portería, con Nyland en el banquillo. La defensa podría incluir a Carmona, Cardoso, Gudelj, Castrín y Oso, con opciones para Kike Salas.

En el medio, Batista Mendy, Lucien Agoumé y Djibril Sow parecen fijos, formando un trío casi inamovible para Almeyda, que apenas cuenta con más opciones en la medular.

Alineación del Sevilla Fútbol Club

En ataque, Alexis Sánchez apunta a acompañar a Peque, aunque Isaac Romero ha protagonizado la buena noticia del sábado en el entrenamiento del Sevilla. El lebrijano deja atrás el proceso febril, entrena con normalidad y podrá entrar seguramente en la lista, aunque quizás inicie en el banquillo y sea el chileno el que acompañe a Peque.

Otro de los problemas importantes que tiene el Pelado en el tercio ofensivo son las lesiones. Alfon sigue fuera al igual que Rubén Vargas, avanzando en su recuperación: "Sigue en el proceso, sigue mejorando, su lesión fue más grave que otras lesiones y creo que va en ese tiempo para no apurarlo y para poder tenerlo ya bien sano. Es muy importante para nosotros y deseo tenerlo ya rápidamente".

Lo que sí tendrá claro Matías Almeyda es dónde estará en 2026, dejando claro en la previa que no tiene ninguna idea de irse del Sevilla: "Reiterar temas que ya he expresado es en vano. Quién me conoce sabe que sostengo mi pensamiento mientras esté dentro de mis posibilidades. Sacar noticias no reales no beneficia mucho, pero habla de la gente que las saca, no de mí. Ya dije lo que tenía que decir en su momento. El amor que le tengo a este lugar y el deseo que tengo". Con su idea, este domingo buscará la primera victoria del año en un Sevilla que ha sufrido mucho en Nervión y que necesita recuperar la fuerza en casa para crecer.