Sergio Ramos se interesa por la venta del Sevilla FC tras estancarse la operación de los americanos

La carrera por la venta del Sevilla FC tiene un nuevo participante en liza. Sergio Ramos se podría sumar próximamente a las 9 ofertas que ya publicó El Correo de Andalucía que había sobre la mesa. El zaguero estaría interesado en hacerse con la mayoría accionarial del club, aunque para gozar de posibilidades reales necesitaría "tiempo", según fuentes conocedoras de la operación.

Lo de Ramos es un coqueteo, un dejarse notar para hacer ver que él podría estar interesado después de su aventura futbolística en México. Según adelantó Muchodeporte.com y pudo confirmar El Correo de Andalucía, sobre la mesa solo hay intenciones y ninguna oferta después de que se haya estancado la operación principal de venta a los americanos.

Cabe recordar que el central camero está sin equipo y a la espera de vivir una última aventura profesional a punto de cumplir 40 años y con el Mundial como horizonte el próximo verano. En el plano institucional, Sergio Ramos está incluido, junto a su hermano René, en la directiva que ha apostado por el CD San Fernando 1940, un proyecto refundado y capitaneado por Monchi.

Volviendo al Sevilla FC, las intenciones de Ramos han llegado a Nervión como otra vía sevillana aparte de la de Lappi y Quintero, en un momento en el que la oferta de los americanos se ha estancado. La operación que más fuerza tenía se ha quedado en agua de borrajas tras conocer los ofertantes la realidad económica del club.

Queda ahora por ver si la segunda oferta existente, similar a la primera, continúa estando interesada en hacerse con el Sevilla FC. Y, sobre todo, a cuánto queda el precio de la acción si los americanos se bajan del carro.

Además, habría que ver cómo acepta la afición sevillista la entrada de Sergio Ramos en el capital social de la entidad. El camero regresó al club de Nervión hace un par de temporadas, pero una parte del sevillismo sigue sin perdonarle su marcha al Real Madrid y algunos de los gestos que realizó con la zamarra merengue en el Sánchez Pizjuán.

Nueve ofertas encima de la mesa

Antes de que Ramos mueva ficha, hay nueve ofertas sobre la mesa. Para atenderlas, los accionistas mayoritarios del club atienden a la solidez financiera acreditada, valoración real del capital, estructura de la operación y compromiso de inversión futura.

(Pulsa en la imagen para ampliar)

Hasta el momento, la oferta más elevada ha sido la de los americanos y valoró en 3.500 euros la acción, con un precio neto de 3.325 euros tras costes. Esta oferta que tomó la delantera ha terminado por estancarse después de que los interesados hayan visto las cuentas del club.

Antes de conocerse esta última realidad, había otras ofertas que también manejaban cifras similares. Estaban entre los 2.350 euros la acción y los 3.001 euros, por lo que ahora deberían entrar en juego los apostantes que ofrecieron estas horquillas. Todo eso si solo nos fijamos en el valor de la acción claro. Esto dejaría la valoración del club entre 200 y 360 millones de euros.

Igualmente, la idea en Nervión es aceptar una oferta que inyecte liquidez económica al club. El Sevilla FC necesita un proyecto sólido que asuma la reforma del Ramón Sánchez Pizjuán y una ampliación de capital necesaria para solventar algunos problemas económicos. ¿Puede Sergio Ramos armar un proyecto así? Quienes conocen sus intenciones aseguran que para ello necesitaría, como mínimo, tiempo. De otra forma, se llevará el gato al agua otro ofertante.