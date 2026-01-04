El Levante desata una tormenta en Nervión en el comienzo de 2026 ante un Sevilla calamitoso (0-3)

La falta de entrenamientos previos de Isaac Romero hizo que el Sevilla Fútbol Club de Matías Almeyda saltara al estreno de 2026 en Nervión sin referencia ofensiva como tal, siendo Peque y Alexis Sánchez los hombres más adelantados. Ante el Levante, repitió el Pelado -sancionado y sin poder estar en el banquillo- con línea de cinco retrasando a Carmona al eje de la zaga y dejando a Juanlu como carrilero. La ingente cantidad de bajas hizo que Kike Salas también entrara en la línea defensiva.

Un Ramón Sánchez-Pizjuán que presentó un aspecto bastante frío en su primer acto, debido en mayor parte a esos 12 minutos iniciales de protesta de la grada baja de Gol Norte por las pancartas prohibidas, y hasta el 45' sin animación. El frío y la lluvia afectaron en las fechas navideñas y contribuyeron a que no fuera una tarde con gran afluencia -25.303- de aficionados en Nervión.

Hubo que esperar al 7' para ver una jugada larga del Sevilla y el primer remate entre palos. Fue de Alexis Sánchez, que recogió un centro de Juanlu dentro del área tras embarullarse la acción previamente con el colegiado en la frontal molestando e impidiendo la recuperación clara de los granotas.

No terminó de entrar en el encuentro el conjunto sevillista, viendo cómo en el 19' Iker Losada tras una asistencia de Kareem Tundé, también tras una situación de juego calmada, fallaba ante Vlachodimos con mucho a favor. El exbético sería protagonista antes del descanso.

Sevilla FC-Levante UD / José Manuel Vidal

Llegada la hora de partido empezó el Sevilla de Almeyda a mandar en el juego y a ser protagonista con llegadas de forma continuada. En una de ellas dejó en buena posición Agoumé a Juanlu, que la puso, prolongó Alexis y Oso la empujó a la red, pero estaba el quinteño en fuera de juego.

Mathew Ryan, meta australiano del Levante, sería clave poco más tarde en un envío perfecto de Oso al segundo palo a la cabeza del de Tocopilla, interviniendo con una mano providencial para evitar el gol de los nervionenses. Eran los mejores minutos del Sevilla tras un primer ecuador del tiempo inicial muy pobre.

Todo hacía indicar que al descanso se llegaría con igualdad en el marcador, pero inventó el Levante una buena jugada en la frontal en la que Iván Martín habilitó a Iker Losada, que se quedó frente a Vlachodimos y esta vez sí acertó a cruzarla. Era el 0-1 y en Nervión empezó a respirarse un clima creciente de preocupación por sacar los tres puntos.

Las dudas en el ambiente incentivaron a Almeyda a mover ficha, retirando a un errático Peque para dar entrada a Januzaj, que en ningún disparo sería capaz de levantar prácticamente la pelota del suelo. Tiene muy pocos jugadores de nivel el Pelado y ciertamente mirar al banquillo pocas veces le sirve para mejorar lo que hay en el campo.

El Sevilla tiró de empuje, logró arrinconar durante más de media mitad del segundo acto al Levante, con ocasiones de peligro por medio de Batista Mendy y Nemanja Gudelj en tiros frontales, así como mediante un centro de Juanlu que no encontró rematador y con el extremo belga tratando, eso sí, de canalizar las acciones de ataque con centros y combinaciones.

Lo probaría a la salida de un córner Kike Salas, también la tendría Lucien Agoumé de cabeza yéndose alto su remate, Carmona e Isaac en golpeos que salieron por arriba de la meta de Ryan y cayendo en la desesperación ante los de Luís Castro, bien pertrechados hasta que mataran el duelo a la contra.

La llevó con mesura el Levante, avanzó metros hasta que le metieron un balón adelantado a Morales, que se enredó con Gudelj. El rechace, con todo a favor, lo recogió en la frontal Carlos Espí para convertir al primer palo engañando a Vlachodimos. El Ramón Sánchez-Pizjuán comenzó a cantar contra la directiva.

En el descuento una acción temeraria de Toljan con Kike Salas acabó en penalti. Desde los once metros falló Isaac Romero hasta en dos ocasiones, y en la última del partido anotó el tercero del Levante un exsevillista como Carlos Álvarez. No lo celebró.

El Sevilla Fútbol Club esta en venta, es sabido por todos, pero lo que hace falta es que la misma se haga efectiva antes de que la situación sea todavía más insostenible. De absoluta vergüenza el partido del conjunto de Matías Almeyda. El Levante ya no es colista, se queda a tres de la permanencia, que la marca el Valencia. Los sevillistas, undécimos, tienen cinco de ventaja sobre el Girona, pero el calendario empezará a apretarse.